На киевском рынке появилась возможность оплаты криптовалютой

КИЕВ, 31 авг — РИА Новости. Коммунальное предприятие "Бессарабский рынок" в центре Киева запустило возможность оплаты криптовалютой, такой вид расчета работает в торговой точке с овощами, сообщила пресс-служба рынка.
В торговой точке, где продаются овощи, будет установлена табличка с единым QR-кодом, который покупатель может отсканировать, используя криптовалютный кошелек на смартфоне. Продавец при оплате будет получать уведомление о переводе средств в гривнах.
В пресс-службе подчеркнули, что рынок стал первым местом, где можно приобрести товар за криптовалюту. Пока в экспериментальном формате работает только одна торговая точка, планируется установление указанной системы оплаты и в кафе Green 13 на территории рынка. "Руководство предприятия готово способствовать распространению оплаты криптовалютой на рынке в случае спроса на такой вид расчета", — добавили в пресс-службе.