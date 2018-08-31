Представители более 90 стран приедут на форум "Открытые инновации"

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Участники из более чем 90 стран посетят в октябре форум "Открытые инновации" в технопарке "Сколково", говорится в анонсе мероприятия.

Московский международный форум инновационного развития "Открытые инновации" пройдет с 15 по 17 октября. Основная цель форума — развитие и коммерциализация новейших технологий, популяризация мировых технологических брендов и создание новых инструментов международного сотрудничества в сфере инноваций. Мероприятие проводится ежегодно с 2012 года.

"Как ожидается, мероприятие соберет на своей площадке свыше 15 тысяч участников и гостей из более чем 90 стран. В этом году планируется участие рекордного для форума количества российских и зарубежных экспертов из разных сфер: образования, НИОКР, медицины, высокотехнологичных и наукоемких разработок", — говорится в анонсе.

В рамках программы пройдут лекции и мастер-классы, конференции, круглые столы и дебаты по вопросам основной темы форума — "Источники цифрового прорыва". В частности, участники обсудят развитие госпрограмм поддержки инноваций, стимулирование инновационной деятельности и возможности для коммерциализации идей.

Первый день форума будет посвящен теме "Кадры и образование", в частности, цифровизации и модернизации системы образования, программе lifelong learning, инвестициям в EdTech-сектор и персонифицированному образованию. Во второй день участники обсудят трансформацию деловой среды. Темой третьего дня станет "Развитие и поддержание инноваций", в рамках него пройдут мероприятия, посвященные исследованиям, инвестициям в R&D, а также университетам как центрам инноваций.