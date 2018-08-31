Минпромторг поддержал идею о запрете эксплуатации старых вертолетов

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Минпромторг поддерживает предложения правительства о запрете эксплуатации старых вертолетов в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

Газета "Коммерсант" ранее в пятницу написала, что в правительстве обсуждают меры для поддержки падающего производства холдинга "Вертолеты России". По данным издания, речь идет о запрете на эксплуатацию старых машин, что может привести к массовому списанию советской техники.

"В части обновления парка Минпромторг России всегда поддерживает подобные предложения. Это позволит загрузить производственные мощности промышленных предприятий, снизить число авиационных происшествий, повысить мобильность граждан", — сообщили в ведомстве.

Там напомнили, что в целях снижения стоимости новой техники для региональных авиакомпаний по линии Минпромторга реализуются мероприятия по компенсации процентных ставок по кредитам лизинговых компаний и стимулирование развития системы послепродажного обслуживания воздушных судов.

Аналогичные меры поддержки спроса были реализованы в вагоностроении. Так, власти РФ для стимулирования закупок новых грузовых вагонов с января 2016 год ввели ограничение на продление срока их службы.