В Тюменской области построят комплекс по выращиванию шампиньонов

ТЮМЕНЬ, 31 авг — РИА Новости. Комплекс по выращиванию шампиньонов мощностью в две тысячи тонн продукции в год планируют построить в Нижнетавдинском районе Тюменской области. На данный момент под возведение нового производства уже предоставлен участок площадью 6,5 гектаров, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"Комплекс планируется создать уникальный, не имеющий аналогов в России по технологиям. Предприятие будет представлять собой комплекс полного цикла, в том числе с производством порядка 7 тысяч тонн в год компоста — питательного субстрата для продуктового выращивания грибов", — сказал собеседник агентства.

"На Нижнетавдинской земле появляются новые и укрепляются действующие предприятия. Конечно, предмет гордости и основа экономики района — это сельское хозяйство и перерабатывающие производства. Есть много новых инвестиционных проектов, которые предстоит реализовать общими усилиями. Муниципалитет создает рабочие места, наращивает собственную доходную базу, благодаря чему появляются дополнительные возможности для решения социальных вопросов, благоустройства, для более комфортной жизни местного населения", — сказал врио губернатора Тюменской области Александр Моор.

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