Планы Трампа по выходу из ВТО не сильно затронут Россию, заявили в Госдуме

МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Планы президента США Дональда Трампа по выходу из ВТО в случае их реализации могут создать сложности для некоторых российских компаний, но слабо повлияет на экономическое положение РФ, считает член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил в интервью агентству Блумберг, что страна может выйти из Всемирной торговой организации, если та не изменится к лучшему.

"ВТО – это довольно вредная организация для всех крупных стран, поскольку сдерживает развитие собственных производств… В принципе, это в духе Трампа. Он собирался защищать производителей протекционистскими методами, поэтому я думаю, что это, скорее всего, будет реализовано", — сказал Морозов РИА Новости.

Политик отметил, что настроения по выходу из ВТО существуют и в России, так как эта организация "не даёт никаких преимуществ и только накладывает ограничения на государственную политику". Депутат также полагает, что выход США из ВТО создаст определенные сложности для многих компаний, которые поставляют продукты на американский ранок, в том числе металлургических.

"В том числе для российских компаний, возможно, создаст сложности. Но учитывая, что у нас товарооборот с Америкой не очень большой, то, по большому счету, это несильно повлияет на наше экономическое положение", — добавил парламентарий.