МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Планы президента США Дональда Трампа по выходу из ВТО в случае их реализации могут создать сложности для некоторых российских компаний, но слабо повлияет на экономическое положение РФ, считает член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.
"ВТО – это довольно вредная организация для всех крупных стран, поскольку сдерживает развитие собственных производств… В принципе, это в духе Трампа. Он собирался защищать производителей протекционистскими методами, поэтому я думаю, что это, скорее всего, будет реализовано", — сказал Морозов РИА Новости.
Политик отметил, что настроения по выходу из ВТО существуют и в России, так как эта организация "не даёт никаких преимуществ и только накладывает ограничения на государственную политику". Депутат также полагает, что выход США из ВТО создаст определенные сложности для многих компаний, которые поставляют продукты на американский ранок, в том числе металлургических.
"В том числе для российских компаний, возможно, создаст сложности. Но учитывая, что у нас товарооборот с Америкой не очень большой, то, по большому счету, это несильно повлияет на наше экономическое положение", — добавил парламентарий.