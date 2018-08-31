В Торгово-промышленной палате рассказали о последствиях выхода США из ВТО

МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Выход США из Всемирной торговой организации (ВТО) облегчил бы работу других стран-членов в ней, но с экономической точки зрения привел бы к чехарде на мировом рынке, заявил РИА Новости вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Владимир Падалко.

Президент США Дональд Трамп в интервью агентству Блумберг не исключил, что страна может выйти из ВТО, если та не изменится к лучшему. По его словам, в ВТО с США "очень плохо" обращаются на протяжении многих лет, и организации необходимо "измениться".

"По тому поведению США, которое мы видим в последнее время, их выход из торговой организации даже облегчит ее существование, потому что не соблюдается с их стороны ничего. Как хотят, так и поступают", — прокомментировал Падалко.

"Нужно ввести дополнительные пошлины на алюминий? – Вводят. Нужно ввести торговые ограничения для какой-то из стран? – Вводят. Нужно для себя, исходя из своей выгоды, провести какое-то решение в любой международной организации? – Проводят. Если это партнерство, то нужен ли нам такой партнер по ВТО?" — рассуждает собеседник агентства.

Вместе с тем, если говорить про экономическую сторону вопроса, "конечно, это беда", говорит Падалко. "Потому что это первая экономика в мире, самая мощная экономическая держава, самый большой потребительский рынок. Если она выйдет из правил игры, то на общем рынке начнется чехарда. Это, конечно, большой ущерб для всех", — пояснил он.

В июне министр экономического развития РФ Максим Орешкин говорил, что ряд стран-участниц ВТО предложили создать механизм апелляции по торговым спорам, который бы не позволял США блокировать ее решения в ущерб позиции других стран. По его словам, в настоящее время организация фактически не в состоянии принимать решения, во многом из-за позиции США. В частности, блокируется решение, связанное с правильным функционированием апелляционной комиссии, которая состоит из семи человек и рассматривает апелляции стран по торговым спорам.

