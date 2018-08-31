Опытный самолет МС-21-300 впервые совершил посадку в темное время суток

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Опытный самолет МС-21-300 впервые выполнил посадку в темное время суток, сообщила пресс-служба Минпромторга РФ.

"Опытный самолет МС-21-300, проходящий летные испытания на аэродроме Летно-исследовательского института им. М.М. Громова, впервые выполнил посадку в темное время суток. В ходе полета проверено функционирование оборудования навигации и посадки, а также внешнего светотехнического оборудования", — говорится в сообщении.

Отмечается, что для инструментального тестирования систем самолет выполнил несколько проходов над взлетно-посадочной полосой с двух направлений на различных высотах. "Полетное задание выполнено полностью, все системы работали нормально", — сообщает ведомство.

МС-21-300 — ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения. Первый полет совершил 28 мая 2017 года. Получение сертификата типа авиационного регистра РФ запланировано на 2019 год, в 2020 году через процедуру валидации планируется получить сертификат типа EASA.

Объем твердых заказов на МС-21 составляет 175 единиц. Первым эксплуатантом нового воздушного судна станет "Аэрофлот". Авиакомпания получит 50 самолетов, первый из них ожидает в первом квартале 2020 года.