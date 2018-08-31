Трамп введет пошлины против Китая на 200 миллиардов долларов, пишут СМИ

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп планирует ввести дополнительные пошлины на китайские товары на общую сумму 200 миллиардов долларов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на шесть источников.
Когда у Трампа во время интервью попросили прокомментировать эту информацию, он отметил, что источники издания "не сильно ошибаются". Кроме того, он резко раскритиковал власти КНР за намеренное занижение юаня.
В сообщении также отмечается, что наложение новых пошлин станет "станет серьезной эскалацией" в торговой войне между Китаем и США.