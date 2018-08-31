Трамп введет пошлины против Китая на 200 миллиардов долларов, пишут СМИ

Флаги Китая и США перед встречей глав дипломатических ведомств в Пекине, КНР. Архивное фото

Флаги Китая и США перед встречей глав дипломатических ведомств в Пекине, КНР. Архивное фото

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп планирует ввести дополнительные пошлины на китайские товары на общую сумму 200 миллиардов долларов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на шесть источников.

Отмечается, что шестого сентября истечет срок, который Трамп отвел для сбора замечаний относительно пошлин со стороны бизнеса и общественности. После этой даты президент США намерен сразу же ввести пошлины в отношении Китая, которые распространятся на широкий спектр товаров от моноподов для селфи до полупроводниковых материалов.

Когда у Трампа во время интервью попросили прокомментировать эту информацию, он отметил, что источники издания "не сильно ошибаются". Кроме того, он резко раскритиковал власти КНР за намеренное занижение юаня.

В сообщении также отмечается, что наложение новых пошлин станет "станет серьезной эскалацией" в торговой войне между Китаем и США.