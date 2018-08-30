Трамп пригрозил выходом из ВТО

ВАШИНТОН, 30 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не исключил, что страна может выйти из Всемирной торговой организации, если та не изменится к лучшему.

"Если они не улучшат свою работу, я выйду из ВТО", — сказал Трамп в интервью агентству Блумберг.

По его словам, в ВТО с США "очень плохо" обращаются на протяжении многих лет, и организации необходимо "измениться".

Игнорирование требований ВТО

В начале июля портал Axios сообщил, что администрация Дональда Трампа собирается внести в конгресс законопроект, который позволит Вашингтону игнорировать требования ВТО.

В случае его принятия, документ наделит американского президента правом утверждать пошлины на импортные товары в одностороннем порядке, без одобрения конгресса. Он также позволит игнорировать базовые принципы торговой организации. Источник в конгрессе отметил, что принятие такого документа равносильно выходу США из ВТО.

Совместное реформирование

Спустя три недели после публикации СМИ Трамп провел переговоры с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. По итогам встречи американский президент заявил, что США и ЕС будут совместно работать над реформой Всемирной торговой организации.

Трамп также сказал, что США и ЕС будут бороться с "нечестными действиями" в торговле, перечислив длинный перечень таких действий, приписываемый Вашингтоном Китаю. При этом Трамп не упомянул Китай напрямую.

"Мы совместно друг с другом и партнерами-единомышленниками будем работать над реформированием ВТО и по решению проблемы нечестных действий, таких как кража интеллектуальной собственности, вынужденный трансфер технологий, промышленные субсидии и искажения (на рынке), созданные государственными компаниями и затовариванием", — сказал Трамп.

В феврале американский лидер назвал ВТО "катастрофой", которая делает почти невозможным ведение бизнеса для США". В частности, по его словам, "США теряют много денег в пользу Мексики и Канады".