Суд признал банк "Воронеж" банкротом

ВОРОНЕЖ, 30 авг — РИА Новости. Арбитражный суд Воронежской области признал банкротом лишившийся в июне лицензии банк "Воронеж", у которого ЦБ РФ выявил операции, направленные на вывод активов путем приобретения неликвидных ценных бумаг и отчуждения недвижимости с ущербом на сумму более 7,6 миллиарда рублей, сообщает в четверг суд.

Банк России с 15 июня отозвал лицензию у банка "Воронеж". Как сообщал регулятор, в результате проведения банком "схемных" операций по замещению активов с целью сокрытия своего реального финансового положения и формального соблюдения пруденциальных норм деятельности на балансе кредитной организации образовался значительный объем активов сомнительного характера. Кроме того, были установлены признаки проведения "теневых" валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в ЦБ.

Центробанк 13 июля обратился в арбитражный суд с заявлением о признании банка "Воронеж" банкротом. Решение выносилось 30 августа.

"Признать должника банкротом и открыть конкурсное производство", — говорится в сообщении.

Как сообщал ЦБ РФ в начале августа, активы банка по результатам обследования составили 1,444 миллиарда рублей, обязательства — 5,114 миллиарда рублей. Таким образом, "дыра" в капитале банка составляла 3,67 миллиарда рублей.

ЦБ РФ 10 августа объявил, что в ходе проверки банка "Воронеж" выявил у него операции, направленные на вывод активов путем приобретения неликвидных ценных бумаг и отчуждения недвижимости с ущербом на сумму более 7,6 миллиарда рублей.

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в июне сообщило, что выплаты вкладчикам банка "Воронеж" составят около 4,3 миллиарда рублей, их осуществит Сбербанк. По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 июня занимал 211-е место в банковской системе РФ.