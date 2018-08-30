Росконгресс: делегацию Монголии на ВЭФ-2018 возглавит президент страны

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга возглавит делегацию своей страны на IV Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2018), сообщили в пресс-службе фонда "Росконгресс".

"Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга возглавит делегацию своего государства на IV Восточном экономическом форуме, который состоится во Владивостоке 11–13 сентября. Об этом заявила чрезвычайный и полномочный посол Монголии в Российской Федерации Банзрагч Дэлгэрмаа во время встречи в Москве с советником президента Российской Федерации, ответственным секретарем Организационного комитета Восточного экономического форума Антоном Кобяковым. Посол отметила, что это будет уже второй визит главы Монголии в Россию в рамках Восточного экономического форума", — говорится в сообщении.

Посол сообщила, что в Восточном экономическом форуме примут участие около 80 официальных лиц и представителей бизнеса Монголии, отметив, что "товарооборот между двумя странами за семь месяцев 2018 года вырос на 40 процентов".

Сообщается, что на встрече посла Монголии с советником президента РФ обсуждалась программа мероприятий монгольской делегации в рамках ВЭФ-2018. Особое внимание было уделено вопросам проведения двусторонней встречи лидеров России и Монголии на полях форума. До этого они уже встречались в июне этого года на полях саммита ШОС в Циндао (КНР). Кроме того, обсуждалась возможность посещения завода по переработке морепродуктов и судостроительной верфи в Приморье представителями монгольских официальных и деловых кругов.

На встрече также уделили внимание вопросам участия спортсменов из Монголии в ежегодном международном турнире по дзюдо имени Дзигоро Кано среди юношей и девушек до 18 лет, который пройдет второй раз во Владивостоке под патронатом президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Подводя итоги переговоров, Кобяков выразил надежду, что участие представительной монгольской делегации в мероприятиях ВЭФ-2018 будет способствовать расширению практического российско-монгольского сотрудничества. "Уверен, что второй по счету визит президента Монголии на форум станет важной вехой в развитии отношений между двумя государствами", – цитирует пресс-служба "Росконгресса" Кобякова.

Четвертый Восточный экономический форум пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября.

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