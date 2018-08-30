МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Дания не имеет права отказать в строительстве газопровода "Северный поток-2", заявил руководитель Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

"Компания Nord Stream 2 AG подала новую заявку датским регуляторам и перенесла маршрут "Северного потока-2" из территориальных вод Дании в экономическую зону Дании. Что это меняет? Это многое меняет. Потому что, согласно Конвенции ООН по морскому праву, страна, ее подписавшая, а Дания ее подписала, не имеет права запретить проход транспортных средств, а газопровод им является, в своей экономической зоне", — сказал он на пресс-конференции в Москве.

Он добавил, что согласно международному праву Дания вообще не имеет права отказать в заявке на строительство газопровода в своей экономической зоне.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря, — РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из перечисленных стран компании Nord Stream 2 AG, оператору "Северного потока-2", осталось получить разрешения на строительство только от Дании.

Единственным акционером Nord Stream 2 AG является "Газпром". Европейские партнеры — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — со своей стороны обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" же предоставит другую половину средств — 4,75 миллиарда евро.