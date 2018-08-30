МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Forbes опубликовал новый рейтинг. Он состоит из ста самых влиятельных чиновников, бизнесменов, топ-менеджеров и силовиков России. Первое место в нем занял Владимир Путин.
Во второй десятке — министр финансов Антон Силуанов, секретарь Совбеза Николай Патрушев, столичный мэр Сергей Собянин, глава СК Александр Бастрыкин, генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов; из бизнесменов — Михаил Фридман, Андрей Костин, Владимир Потанин, Алексей Мордашов, Леонид Михельсон.
Замыкает список председатель ЛДПР Владимир Жириновский.
При составлении рейтинга учитывались такие параметры, как число сотрудников и размер выручки компании, возможность непосредственно влиять на жизнь людей, возможность влиять на отрасли, а также близость к президенту и партии власти.