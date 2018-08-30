ВАШИНГТОН, 30 авг – РИА Новости. Дональд Трамп подписал в четверг указы, разрешающие выборочные исключения из установленных квот на поставку в США стали из Южной Кореи, Бразилии и Аргентины.
Упомянутые позиции относятся к стали из Южной Кореи, Бразилии и Аргентины, а также алюминию из Аргентины. Пошлинами такие поставки облагаться не будут.
Американские покупатели могут попросить о предоставлении исключения из квоты, только если не могут обеспечить свои потребности за счет закупок у производителей в США.
Торговое соперничество
В ответ ряд стран объявили о собственных мерах. Китай ввел пошлины на американскую сельскохозпродукцию, преимущественно из штатов, где избиратели поддержали Трампа на выборах.
Россия с пятого августа ввела новые ставки импортных пошлин, от 25% до 40%, в отношении ряда американских товаров в ответ на ранее введенные США пошлины на сталь и алюминий. Это касается отдельных видов транспортных средств для перевозки грузов, строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования, инструментов для обработки металлов и бурения скальных пород, оптоволокна.