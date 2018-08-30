Голикова оценила стоимость предложений Путина по пенсиям

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Предложенный Владимиром Путиным пересмотр увеличения возраста выхода на пенсию для женщин с 63 до 60 лет обойдется в 3,2 триллиона рублей, заявила в эфире телеканала "Россия 1" вице-премьер Татьяна Голикова.
Такое изменение предполагаемой планки повышения, по словам вице-премьера, затронет 2,4 миллиона женщин.
При этом, как рассказала Голикова, установление нормы о досрочном выходе на пенсию по стажу обойдется бюджету за шесть лет в 57,4 миллиарда рублей.
По словам вице-премьера, кабмин предложит стратегию достижения размера пенсии не менее 40% от заработка с учетом новых параметров, которые внес ранее Путин.
Кроме того, комментируя заявление президента о зданиях Пенсионного фонда России, Голикова отметила, что около трех лет назад были определены четкие нормативы стоимости жилья для строительства зданий и клиентских служб ПФР.
Обращение президента
Путин в среду выступил с получасовым обращением к россиянам, заявив, что главная цель изменений — стабильность и устойчивость пенсионной системы. По его словам, откладывать изменения больше нельзя, это безответственно, а проявление нерешительности в этом вопросе может поставить под угрозу стабильность общества и безопасность страны.
Президент подчеркнул, что решение по пенсиям трудное, но необходимое. Путин призвал россиян с пониманием отнестись к предстоящим нововведениям.
При этом глава государства предложил ряд мер, которые позволят максимально смягчить принимаемые решения. В частности, возраст выхода на пенсию для женщин должен быть 60 лет вместо предложенных первоначально правительством 63, для мужчин — 65.
В настоящее время в России стандартный возраст выхода на пенсию составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, его установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается увеличившейся продолжительностью жизни, а также невозможностью обеспечить достойную пенсию, когда число работающих в стране уменьшается, а количество пенсионеров растет. В большинстве стран мира сегодня пенсионный возраст составляет 60-65 лет.