Неуплата страховых взносов теперь будет грозить бизнесу заморозкой счетов

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) России получила право замораживать счета предпринимателей – как юридических, так и физических лиц, которые не представили налоговикам расчеты по страховым взносам.

Соответствующие поправки в Налоговый кодекс РФ вступают в силу 30 августа. Но это никак не коснется обычных граждан: речь идет только о тех, кто имеет собственный бизнес.

"Действующим законодательством приостановление операций по счетам налогоплательщиков — физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, а также не являющихся плательщиками страховых взносов, не предусмотрено. Никаких изменений законодательства в НК РФ по данному вопросу не вносилось", — сообщили РИА Новости в ФНС. В ведомстве заверили, что никаких новых полномочий в отношении счетов физлиц для налоговиков закон не предусматривает.

Налоговики сейчас уже имеют право замораживать счета работодателей, если они вовремя не представили им декларации по подоходному налогу. "Изменения, внесенные в статью 76 Налогового кодекса, распространяют существующий порядок приостановления операций по счетам налогоплательщика в связи с непредставлением налоговых деклараций в установленный срок, на новый документ, а именно — расчет по страховым взносам", — пояснили в ФНС.

ФНС осуществляет администрирование обязательных страховых взносов в ПФР с 2017 года. До этого этим занимался Пенсионный фонд. При этом налоговикам удалось в прошлом году увеличить сумму собранных страховых взносов почти на полтриллиона рублей.