Неуплата страховых взносов теперь будет грозить бизнесу заморозкой счетов

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) России получила право замораживать счета предпринимателей – как юридических, так и физических лиц, которые не представили налоговикам расчеты по страховым взносам.
"Действующим законодательством приостановление операций по счетам налогоплательщиков — физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, а также не являющихся плательщиками страховых взносов, не предусмотрено. Никаких изменений законодательства в НК РФ по данному вопросу не вносилось", — сообщили РИА Новости в ФНС. В ведомстве заверили, что никаких новых полномочий в отношении счетов физлиц для налоговиков закон не предусматривает.
ФНС осуществляет администрирование обязательных страховых взносов в ПФР с 2017 года. До этого этим занимался Пенсионный фонд. При этом налоговикам удалось в прошлом году увеличить сумму собранных страховых взносов почти на полтриллиона рублей.