"Слишком большая для санкций". Почему у США не получается "наказать Россию"

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости, Максим Рубченко. Санкции, введенные в понедельник, окажут ограниченное воздействие на российскую экономику, сообщило международное рейтинговое агентство Moody’s. С этой оценкой согласны аналитики Fitch, подтвердившего 17 августа рейтинг России на "инвестиционном" уровне с позитивным прогнозом. При этом нарастает недовольство антироссийскими мерами в Европе и самих США. Что думают западные эксперты о перспективах санкционного давления на Москву — в материале РИА Новости.

Ограниченный эффект

Новые ограничения Вашингтона предусматривают запрет на поставки в Россию продукции двойного назначения, электроники и технологий для нефтегазовой отрасли.

"Экспортный поток уменьшится на сотни миллионов долларов, но это не так много для общего объема российско-американской торговли, который в 2017 году составил 12,6 миллиарда долларов", — констатируют аналитики Moody’s.

И отмечают, что очередные запреты накладываются на санкции, введенные еще при Бараке Обаме: из-за них в последние годы торговый оборот между двумя странами заметно сократился.

"Как результат, кредитное влияние недавно введенных санкций на финансирование российского правительства или российскую экономику, скорее всего, будет ограниченным", — отмечается в докладе Moody’s.

По мнению агентства, Россия попадет и под второй раунд санкций из-за "дела Скрипалей", и под запреты, которые сейчас готовят в конгрессе. Однако даже в этом случае конечный негативный эффект окажется для российской экономики непринципиальным: это не вызовет общесистемного банковского кризиса, хотя препятствия развитию кредитования могут возникнуть.

"Сильные стороны кредитной политики России — бюджет и внешнее финансирование — помогут правительству отреагировать на более серьезные санкции, но строгие и широкие санкции, вероятно, негативно повлияют на банковскую систему и рост, особенно через инвестиции", — говорится в докладе.

В частности, как поясняют аналитики, Банк России может начать повышение ключевой ставки из-за риска увеличения инфляции, что приведет к подорожанию всех кредитов.

"Более строгие санкции повышают риск того, что среднесрочный рост России будет сдерживаться такими структурными факторами, как хроническая нехватка инвестиций и зависимость от нефтегазового сектора", — заключают аналитики.

Две недели назад, 17 августа, еще одно международное рейтинговое агентство Fitch сохранило суверенный рейтинг России на "инвестиционном" уровне "BBB-". Там отметили "сильный платежный баланс и заслуживающую доверия макроэкономическую политику".

Аналитики агентства подчеркнули, что российская экономика хорошо справилась с раундом санкций, объявленных Вашингтоном в апреле. В связи с новыми ограничениями отметили риски для "гибкости суверенного финансирования, доступа частного сектора к международному финансированию, а также макроэкономических колебаний".

Тем не менее Fitch установил позитивный прогноз по рейтингу страны. Это означает, что агентство уверено в способности российской экономики успешно справиться с последствиями санкций.

Боевой разворот

Отношение к санкционной политике меняется и в самих США. Так, влиятельнейшая The Washington Post неожиданно опубликовала большую статью, в которой называет Россию "слишком большой для санкций" и заявляет, что санкционная война чересчур дорого обходится западным компаниям.

Вероятно, основная причина перемены настроений в Вашингтоне — результаты августовского опроса компании Gallup, в ходе которого 58 процентов респондентов заявили, что отношения с Россией нужно улучшать.

За новые дипломатические и экономические ограничения высказались всего 36 процентов американцев. Соответственно, начал меняться и тон в СМИ.

"По сравнению с другими странами, находившимися под санкциями США, среди которых Иран, Куба, Мьянма и Северная Корея, Россия играет куда большую роль в мировой торговле, поэтому санкции против нее наносят больше ущерба "случайным свидетелям" в Соединенных Штатах и Европе", — подчеркивает The Washington Post.

В качестве примера издание приводит санкции против компании "Русал", введенные Белым домом 6 апреля. "Русал" — крупный поставщик глинозема, сырья для производства алюминия, поэтому мировые цены на глинозем также взлетели, — напоминает газета. — Союзники США, включая Германию, Ирландию, Францию и Великобританию, предупредили Госдепартамент, что санкции вредят европейским заводам, которые сотрудничают с "Русалом". Ирландия выразила озабоченность по поводу принадлежащего "Русалу" глиноземного завода, на котором работают 470 человек".

"Явно в ответ на эти опасения казначейство 17 дней спустя смягчило свою позицию, предоставив банкам и компаниям больше времени для сворачивания сделок с "Русалом" и заявив, что готово рассмотреть возможность отмены санкций в отношении "Русала" при определенных условиях", — отмечает The Washington Post.

Сенатор от штата Луизиана Дэвид Виттер, сообщает издание, недавно направил в Министерство юстиции США предупреждение, что "отказ от отмены санкций в отношении "Русала" поставит администрацию Трампа под огонь критики за вред, нанесенный производителям и потребителям в США, и вызовет значительные потрясения на мировых рынках алюминия и металлов".

Удар по друзьям

В связи с новым раундом американских мер против Москвы The Washington Post приводит мнение Джейкоба Киркегора, старшего научного сотрудника Института международной экономики Петерсона в Вашингтоне: санкции, связанные с участием в российских энергетических проектах, "могут оказаться особенно болезненными для европейских компаний".

Словно в ответ на это глава МИД ФРГ Хайко Маас в воскресенье заявил, что Европа должна противостоять американским решениям по санкциям.

"Вашингтон заставляет нас формулировать европейские ответы в связи с санкционной политикой, — отметил Маас. — Это касается Европы и Германии, если США вдруг несогласованно и довольно неспецифично вводят санкции против России, Китая, Турции, а в будущем, возможно, и против других наших важнейших торговых партнеров. Мы должны на это реагировать".

Рост недовольства антироссийскими санкциями как в Европе, так и в США резко повышает шансы на то, что Вашингтон смягчит политику в отношении Москвы. В противном случае Европа просто будет игнорировать эти ограничения, как уже поступила с санкциями против Ирана.