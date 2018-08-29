"Газпром" сообщил об аресте своих акций в операторе "Голубого потока"

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Суд в Амстердаме наложил арест на принадлежащие "Газпрому" акции совместного предприятия Blue Stream Pipeline Company, а также на долг этой компании перед "Газпромом" в рамках взыскания с российского энергетического гиганта 2,56 миллиарда долларов по иску "Нафтогаза" в арбитраже Стокгольма, следует из отчета "Газпрома" за первое полугодие 2018 года.

"Голубой поток"

Арест был наложен 30 мая 2018 года, говорится в документе.

Компания Blue Stream Pipeline Company B. V. является совместным предприятием "Газпрома" и итальянской Eni, она была создана на паритетных началах для реализации проекта по строительству газопровода "Голубой поток". Blue Stream Pipeline Company владеет морским участком газопровода и компрессорной станцией "Береговая". Владельцем и оператором сухопутного участка газопровода является "Газпром".

Газопровод "Голубой поток" проходит из России в Турцию через Черное море. Его мощность составляет 16 миллиардов кубометров в год. Сейчас поставки российского газа в Турцию осуществляются по этому газопроводу, а также по Трансбалканскому коридору. В 2017 году "Газпром" поставил в Турцию по газопроводу "Голубой поток" рекордные 15,8 миллиарда кубических метров газа.

Спор "Газпрома" с "Нафтогазом"

В начале марта арбитраж Стокгольма удовлетворил требования украинского "Нафтогаза" к "Газпрому" по иску на транзит газа на сумму 4,673 миллиарда долларов. Арбитры учли ранее присужденную в пользу "Газпрома" сумму по контракту и провели зачет встречных требований. В итоге российская компания должна выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. Всего "Нафтогаз" требовал от "Газпрома" 17 миллиардов долларов.

Москва обжаловала решение, а также объявила о расторжении контрактов с Киевом.

Украина заявила о начале принудительного взыскания средств и поддержке в судах ее ходатайств об аресте активов "Газпрома" в Швейцарии, Нидерландах и Великобритании.