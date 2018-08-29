Украина подготовила новые санкции против России

МОСКВА, 29 авг — РИА новости. Правительство Украины подготовило новые санкции против России из-за Крымского моста, сообщает пресс-служба украинского Министерства по делам неподконтрольных территорий.

Новый санкционный пакет коснется 19 юридических лиц, причастных к строительству моста через Керченский пролив, среди которых: "Стройгазмонтаж", "Мостотрест", "СГМ-Мост", "Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург" и "Портгидрострой". Предлагаемые украинским правительством меры призваны "ограничить или прекратить экономические отношения (этих компаний — Прим. ред.) со странами Евросоюза и США".

Проект о введении новых санкций передадут на рассмотрение Совету национальной безопасности и обороны.

На прошлой неделе депутат Верховной рады Игорь Мосийчук призвал украинские спецслужбы уничтожить Крымский мост, а за помощью для этого обратиться к "союзникам на Кавказе".

Идею депутата прокомментировали в Крыму. По словам вице-премьера правительства республики Дмитрия Полонского, такие призывы могут исходить только от настоящих преступников.

"Неприятные сюрпризы"

Ранее постпред Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что Киев готовит "неприятные сюрпризы" для российской делегации во время заседания Генассамблеи.

По его словам, когда инициативы будут озвучены официально, российская делегация в ООН будет "неприятно удивлена". Также он отметил, что на заседании планируется традиционное принятие резолюции по Крыму.

Крым стал российским регионом по итогам референдума в марте 2014 года, который проводился после госпереворота на Украине. Более 96% жителей республики и 95% жителей города Севастополь поддержали идею возвращения полуострова в состав России.

Крымский мост — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Движение по мосту удалось запустить раньше запланированных сроков. Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста 15 мая, а на следующий день по нему началось движение автобусов и легковых машин. Железнодорожную часть планируется запустить в декабре 2019 года.