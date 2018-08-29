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Экономика

США подали иск к России в ВТО из-за пошлин

(обновлено: 19:45 29.08.2018)
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© Фото : официальный аккаунт ВТО в сети FacebookШтаб-квартира Всемирной Торговой Организации в Женеве, Швейцария. Архивное фотоШтаб-квартира Всемирной Торговой Организации в Женеве, Швейцария. Архивное фото
© Фото : официальный аккаунт ВТО в сети Facebook

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Вашингтон запросил проведение консультаций с Россией в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) по поводу введения Москвой импортных пошлин на ряд товаров из США, сообщили в ВТО.

Российская Федерация в WTO. Архивное фото
© Фото : аккаунт WTO на Facebook
Юристы: процедуры ВТО эффективны, но не в случае оспаривания санкций

Запрос о проведении консультаций является первым шагом в процедуре подачи иска в рамках организации.

С пятого августа Россия повысила импортные пошлины на ряд товаров из США в ответ на ранее введенные Вашингтоном пошлины на сталь и алюминий. В своей заявке американская сторона указывает, что Москва не применяет пошлины на аналогичные товары из других стран, входящих в ВТО.

Так, были повышены ставки таможенных пошлин на импорт отдельных видов транспортных средств для перевозки грузов, строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования, инструментов для обработки металлов и бурения скальных пород, оптоволокна. Ставки составляют от 25 до 40 процентов.

В постоянном представительстве России при ВТО РИА Новости подтвердили получение американского запроса о консультациях.

По словам постпреда при организации Геннадия Овечко, Вашингтон адресует подобные запросы "всем странам, которые ввели ответные меры на ограничительные меры администрации Трампа по стали и алюминию".

США ошиблись в интерпретации

Штаб-квартира Всемирной Торговой Организации в Женеве, Швейцария. Архивное фото
© AFP 2018 / Fabrice Coffrini
Китай обратился с иском в ВТО из-за новых пошлин США
В Министерстве экономического развития подчеркнули, что Москва действует в рамках правил ВТО, а Вашингтон неверно расценил шаги России.

"США неверно интерпретируют природу мер, принятых российской стороной. Мы действуем в рамках Соглашения ВТО по специальным защитным мерам, которое позволяет компенсировать ущерб от "специальных защитных мер", принятых другой страной (в данном случае — США)", — сообщили в ведомстве.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, заявил, что США имеют право начать разбирательство, но Москва, в свою очередь, использует "всю широкую палитру контраргументов".

Запрос США пока ничем не грозит России

Рабочий на территории хранилища газа. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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ВТО "предала" ЕС и поддержала Москву
Президент и член исполкома российской Ассоциации международного права юрист-международник Анатолий Капустин сообщил РИА Новости, что на данном этапе американский запрос ничем не угрожает России.

"Обращение за консультациями и проведение иных процедур — это шаг, который предусмотрен договоренностью об урегулировании споров. Поэтому с формальной точки зрения здесь никакой противоправности нет. Есть соглашение, они (США — ред.) являются участниками, мы тоже являемся участниками, и на основе этого соглашения запросили консультаций с Россией. Это обычная рутинная процедура", — сказал Капустин.

По оценке юриста, консультации займут примерно два месяца. Капустин пояснил, что они будут вестись в конфиденциальном режиме, поэтому детали будут скрыты от наблюдателей.

"Если американцы не будут удовлетворены, они могут обратиться к иным средствам, которые предусмотрены в этом документе, или обратиться в орган по разрешению споров для того, чтобы они создали специальную третейскую группу для рассмотрения спора, если у них будет обоснованная юридическая позиция", — пояснил юрист.

"Это чисто формальный юридический вопрос, мы тоже можем попытаться оспорить их пошлины", — заключил он.

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