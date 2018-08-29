Власти Египта одобрили покупку 1300 вагонов у консорциума России и Венгрии

КАИР, 29 авг — РИА Новости. Кабинет министров Египта одобрил контракт между Национальным управлением железных дорог Египта и российско-венгерским консорциумом с участием "Трансмашхолдинга" на покупку 1,3 тысячи пассажирских вагонов, об этом говорится в распространенном заявлении египетского правительства.

Контракт также предусматривает техническое обслуживание российско-венгерским консорциумом в течение пятнадцати лет и поставку запасных частей. Также компания должна создать ремонтный цех для необходимого обслуживания вагонов.

Ранее Минпромторг РФ сообщил о том, что Россия и Египет на межправкомиссии 23 мая в Москве обсуждали поставку 1,3 тысячи пассажирских вагонов "Трансмашхолдинга" Египту.

В свою очередь министр транспорта Египта Хишам Арафат заявлял о том, что Каир намерен до конца мая определиться с приобретением 1300 пассажирских вагонов на общую сумму более 19 миллиардов египетских фунтов (1,070 миллиарда долларов), что станет крупнейшей сделкой в истории египетских железных дорог.

В начале августа президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси на встрече с заместителем министра промышленности и торговли РФ Георгием Каламановым и руководством российской компании "Трансмашхолдинг" заявил, что египетская сторона ждет от потенциального поставщика пассажирских вагонов лучшее предложение как по финансовым условиям, так и по условиям контракта на поставку новых пассажирских вагонов для железных дорог Египта. Он также отметил, что Каир стремится к локализации производства в Египте и передаче опыта. Ас-Сиси сказал, что Египет планирует построить в будущем 2000 километров железных дорог, а также железнодорожные станции.