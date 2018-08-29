МТС отменит плату за входящие по России на популярных тарифах

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Входящие звонки в поездках по России для абонентов всех самых популярных тарифных планов МТС станут бесплатными с 30 августа, сообщил РИА Новости пресс-секретарь компании Алексей Меркутов.
Первым оператором, отменившим плату за входящие вызовы во внутрисетевом роуминге в РФ, стал "Вымпелком" (бренд "Билайн"). С 20 августа такие звонки стали бесплатными абсолютно на всех тарифных планах. Tele2 завершил все мероприятия по отмене внутрисетевого роуминга в стране в понедельник. "Мегафон" планирует сделать бесплатными все входящие звонки в поездках по России в зоне действия своей сети с 1 сентября.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ в августе 2017 года предписала крупнейшим сотовым операторам до 15 декабря исполнить предупреждение о необоснованно высоких ценах на внутрисетевой роуминг в РФ, что фактически означает его отмену. В конце декабря служба продлила до 31 января для трех операторов — МТС, "Мегафона" и "Вымпелкома" — исполнение этого предупреждения, для Tele2 мера была продлена в июне до 31 августа.