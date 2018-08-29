"Аэрофлот" на 12% увеличит количество билетов по "плоским" тарифам

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") с лета следующего года начнет осуществлять ежедневные рейсы по маршруту Москва — Магадан, говорится в сообщении "Аэрофлота".
"Начиная с зимнего сезона 2018-2019 годов "Аэрофлот" силами дочерней авиакомпании "Россия" увеличит количество билетов по "плоским" тарифам в среднем на 12%. На ряде "острых" направлений также запланировано увеличение количества рейсов. Так, летом 2019 года полеты из Москвы в Магадан станут ежедневными", — говорится в сообщении.
Программа "плоских" тарифов — это единые тарифы с фиксированной ценой, которая не зависит от даты приобретения билета.
Воспользоваться "плоскими" тарифами может любой пассажир, независимо от возраста и региона проживания.
По мнению главного редактора сайта Avia.ru Романа Гусарова, "Аэрофлот" не первый год реализует билеты по "плоским" тарифам по беспрецедентно низким ценам, несмотря на то, что является коммерческой авиакомпанией.
"Нигде в мире ни одна авиакомпания по таким низким тарифам на такие огромные расстояния не летает", — сказал РИА Новости Гусаров.
По его словам, "Аэрофлот" выполняет социальную функцию, порученную государством, — обеспечивает транспортной доступностью удаленные и изолированные регионы страны.
"Благодаря "плоским" тарифам жители Дальнего Востока, в частности Магадана, и жители удаленного от центральной части России Калининграда имеют возможность перемещаться по стране. Таким образом "Аэрофлот" выполняет социальную функцию, порученную государством", — отметил эксперт.
По его мнению, увеличение "плоских" тарифов на 12% силами дочерней авиакомпании "Россия" связано с тем, что спрос на билеты по "плоским" тарифам очень высок и превышает возможности "Аэрофлота", поэтому самолеты перемещают на те направления, где увеличивается спрос.