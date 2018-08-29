На "Восточно-Бейском разрезе" ввели в строй комплекс очистки карьерных вод

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. На "Восточно-Бейском разрезе" в Хакасии запущен в эксплуатацию комплекс очистных сооружений, предназначенный для очистки карьерных вод, сообщает пресс-служба Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК).

"Задача очистных сооружений, в которые СУЭК инвестировала порядка 200 миллионов рублей, вернуть карьерной воде первоначальное качество, чтобы она точно соответствовала составу воды подземных горизонтов. Для этого извлеченная из карьера вода пройдет двухступенчатую систему очистки через установки фильтрации АКВАФЛОУ. Специальные датчики автоматически будут контролировать эффективность очистки, извещать оператора о соответствии работы очистных установленным параметрам. На заключительном этапе очищенная вода пройдет обеззараживание в установке с ультрафиолетовым излучением и через поле инфильтрации вернется вновь на подземные горизонты", — говорится в пресс-релизе.

Мощность очистных сооружений составляет 350 кубометров в час с перспективой увеличения до 670 кубометров в час, связанного с планами "Восточно-Бейского разреза" на дальнейший рост угледобычи.

"Этот комплекс для нас знаковый. Мы считаем, что бережное отношение к природе, эффективное управление производством, когда учитываются интересы людей, желающих жить в чистой природной среде, — это единственно верный способ развивать производство, развивать экономику", — сказал генеральный директор АО "СУЭК" Владимир Рашевский, принявший участие в церемонии пуска комплекса.

Кроме того, как сообщает пресс-служба СУЭК, глава Хакасии и генеральный директор СУЭК заложили символическую "капсулу времени" в первый камень на строительстве обогатительной фабрики на промплощадке "Восточно-Бейского разреза". Плановый срок реализации проекта составляет почти три года, инвестиции — порядка 3 млрд рублей. Ожидается, что в 2021 году новая обогатительная фабрика выйдет на проектную мощность 750 тонн переработки угля в час. Практически весь уголь, добываемый на "Восточно-Бейском разрезе", будет проходить обогащение на фабрике, при этом объем добычи на предприятии должен в ближайшие годы возрасти с 3,5 млн тонн до 5 млн тонн.