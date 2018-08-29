На "Восточно-Бейском разрезе" ввели в строй комплекс очистки карьерных вод

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. На "Восточно-Бейском разрезе" в Хакасии запущен в эксплуатацию комплекс очистных сооружений, предназначенный для очистки карьерных вод, сообщает пресс-служба Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК).
Мощность очистных сооружений составляет 350 кубометров в час с перспективой увеличения до 670 кубометров в час, связанного с планами "Восточно-Бейского разреза" на дальнейший рост угледобычи.
"Этот комплекс для нас знаковый. Мы считаем, что бережное отношение к природе, эффективное управление производством, когда учитываются интересы людей, желающих жить в чистой природной среде, — это единственно верный способ развивать производство, развивать экономику", — сказал генеральный директор АО "СУЭК" Владимир Рашевский, принявший участие в церемонии пуска комплекса.
Кроме того, как сообщает пресс-служба СУЭК, глава Хакасии и генеральный директор СУЭК заложили символическую "капсулу времени" в первый камень на строительстве обогатительной фабрики на промплощадке "Восточно-Бейского разреза". Плановый срок реализации проекта составляет почти три года, инвестиции — порядка 3 млрд рублей. Ожидается, что в 2021 году новая обогатительная фабрика выйдет на проектную мощность 750 тонн переработки угля в час. Практически весь уголь, добываемый на "Восточно-Бейском разрезе", будет проходить обогащение на фабрике, при этом объем добычи на предприятии должен в ближайшие годы возрасти с 3,5 млн тонн до 5 млн тонн.