Снижение повышения. Что изменится в пенсионной реформе

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости, Максим Рубченко. Владимир Путин заявил о смягчении пенсионной реформы. По сравнению с законопроектом, одобреным Госдумой в первом чтении, на три года снижается возраст выхода на пенсию для женщин — до 60 лет. Кроме того, сохранятся все льготы для лиц, достигших нынешнего пенсионного возраста.

Подробнее об изменениях в реформе и о том, как решения президента скажутся на жизни пожилых россиян, — в материале РИА Новости.

Альтернативы нет

"Тенденции, сложившиеся сейчас в сфере демографического развития и на рынке труда, объективный анализ ситуации показывают, что тянуть с повышением пенсионного возраста дальше нельзя. Но наши решения должны быть справедливыми, взвешенными, обязательно учитывающими интересы людей", — подчеркнул президент.

В связи с этим глава государства предложил ряд мер по смягчению нынешнего варианта пенсионной реформы.

В частности, уменьшить предлагаемое законопроектом повышение пенсионного возраста для женщин с восьми до пяти лет: женщины будут выходить на покой в 60 лет, а не в 63 года, как в первоначальном варианте.

"В нашей стране отношение к женщинам особое, бережное, — объяснил глава государства. — Мы понимаем, что они не только трудятся по основному месту работы, на них, как правило, весь дом, забота о семье, воспитание детей, хлопоты о внуках. Пенсионный возраст для женщин не должен повышаться больше, чем для мужчин".

Гражданам, которым предстояло выходить на пенсию по старому законодательству в ближайшие два года, предлагается особая льгота — право оформить пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста.

"Для примера, человек, который по новому пенсионному возрасту должен будет уходить на пенсию в январе 2020 года, сможет сделать это уже в июле 2019-го, — пояснил президент. — То есть, повторю, на шесть месяцев раньше".

Максимальный размер пособия по безработице для граждан предпенсионного возраста увеличится более чем в два раза — с 4900 рублей, как сейчас, до 11 280 рублей с 1 января 2019 года.

"На переходный период предлагаю считать предпенсионным возрастом пять лет до наступления срока выхода на пенсию", — уточнил Путин.

Работодатели обязуются ежегодно предоставлять работникам предпенсионного возраста два дня на бесплатную диспансеризацию с сохранением заработной платы.

Для россиян, которые начали работать рано, сохранится возможность выйти на пенсию не только по возрасту, но и с учетом заработанного стажа.

Причем стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию, уменьшится на три года: для женщин — до 37 лет, для мужчин — до 42 лет.



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россиян, которые начали работать рано, сохранится возможность выйти на пенсию не только по возрасту, но и с учетом заработанного стажа. При этом стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию, уменьшится на три года: для женщин — до 37 лет, а для мужчин до – 42 лет. Подробнее на ТАСС: http://tass.ru/politika/5500968Для россиян, которые начали работать рано, сохранится возможность выйти на пенсию не только по возрасту, но и с учетом заработанного стажа. При этом стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию, уменьшится на три года: для женщин — до 37 лет, а для мужчин до – 42 лет.

"Считаю принципиальным сохранить на переходный период, до завершения преобразований в пенсионной системе, все федеральные льготы, действующие на 31 декабря 2018 года. Имею в виду льготы по налогам на недвижимость и землю, — отметил президент. — Как и прежде, ими смогут воспользоваться женщины при достижении 55 лет и мужчины с 60 лет. Таким образом, еще до выхода на пенсию они уже не будут платить налог за свой дом, квартиру, садовый участок".

Помимо этого, Владимир Путин выступил за сохранение всех действующих региональных льгот для лиц, достигших нынешнего пенсионного возраста.

"Это очень важные для людей вещи. Такие как бесплатный проезд на общественном транспорте, льготы по ЖКХ, при капитальном ремонте и газификации, льготы на приобретение лекарств и ряд других, — уточнил президент. — Поддерживаю, безусловно, этот подход. И рассчитываю, что все необходимые решения будут приняты в регионах еще до вступления в силу нового закона по пенсионному обеспечению".

Все озвученные главой государства предложения будут внесены в законопроект о пенсионной реформе ко второму чтению. Так же как и механизм ежегодного увеличения пенсий.

Резонансная тема

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил решение Владимира Путина выступить с телеобращением по поводу пенсионной реформы "резонансностью этой темы".

"Учитывая те отклики, которые имеются, учитывая те дискуссии, которые развернулись вокруг пенсионных инициатив, и принимая во внимание резонансность этой темы, президент посчитал необходимым для себя изложить подробно и открыто свою точку зрения", — сказал Песков.

Ранее президент выступал с подобными обращениями по самым драматичным поводам. Из относительно недавних можно вспомнить призыв президента в июле 2016 года молиться за российских летчиков, находящихся в Сирии.

За два года до этого россияне услышали специальное обращение президента по поводу сбитого над Донбассом в ночь на 21 июля 2014 года малайзийского "Боинга".

23 марта 2018-го, после президентских выборов, Владимир Путин признался, что "чувствует внутреннюю потребность обратиться напрямую" к тем, кто поддержал его кандидатуру в ходе голосования, и рассказал о предстоящих "сложных решениях".

"Любое из этих решений в конечном итоге будет приниматься исключительно в интересах нашей страны, наших граждан, ради наших детей и будущих поколений", — пообещал президент.

Однако заявление по поводу пенсионной реформы назвать "экстренным" нельзя, об этом говорил сам президент. Накануне он уточнил, что выскажется об этом, чтобы "детально сформулировать свое отношение к законопроекту".

Конец дискуссиям

После сегодняшнего телеобращения президента дискуссия о повышении пенсионного возраста во властных кругах завершится, уверены эксперты.

В частности, на основе слов Владимира Путина правительство будет формулировать ответы на две официальные общественные петиции — "Против повышения пенсионного возраста" и "Не допустить повышения возраста выхода на трудовую пенсию по старости".

Каждый из этих документов собрал на сайте "Российской общественной инициативы" (РОИ) более ста тысяч подписей.

Согласно пункту 24 Правил рассмотрения общественных инициатив, утвержденных главой государства 4 марта 2013 года, экспертная группа правительства в течение двух месяцев решит, что делать с петицией: отклонить или взять в работу.

Уведомление о решении экспертной группы направят в Фонд информационной демократии, который обеспечивает деятельность РОИ.

Такое уведомление должно было появиться еще 19 августа, однако его до сих пор нет. Официальной причиной задержки чиновники называют реорганизацию федеральной экспертной группы из-за формирования нового правительства. Однако аналитики уверены, что правительство просто ожидало заявления президента по реформе.

Итоги и выводы

После принятия закона о реформе с поправками, обозначенными главой государства, пенсионный возраст в России по-прежнему останется одним из самых низких среди индустриально развитых государств.

Так, в Германии и мужчины, и женщины уходят на покой в 65 лет (к 2030 году пенсионный возраст планируют повысить еще на два года), во Франции — в 62,5 года, в Италии — в 66 лет, в США — в 66 или 67 лет (в зависимости от года рождения), в Великобритании мужчины — в 65, женщины — в 60 (к 2020 поднимут на пять лет и для женщин).

Дефицит пенсионных бюджетов в ЕС потребует дальнейшего увеличения пенсионного возраста. Планируется, что к 2060 году в Чехии он достигнет 69 лет, Словакии — 68, в Дании — 72,5.

Среднее значение разницы между ожидаемой продолжительностью жизни и пенсионным возрастом ("возраст дожития") в Европе сейчас 15,9 лет, а к 2030-му, с учетом повышения пенсионного возраста, составит 14,5 лет (максимальные показатели у Австрии — 18,4 года и Люксембурга — 17,7 года).

В России ожидаемая продолжительность жизни мужчин, доживших до текущего пенсионного возраста (60 лет), превышает 16 лет, женщин (55 лет) — почти 26 лет. "Мужчинам, которые дожили до 65 лет, при условии сохранения уровней смертности 2016 года, предстоит прожить 13,4 года, а женщинам, дожившим до 60 лет, — 22,3 года", — подсчитали ученые Высшей школы экономики.

Это минимальная нижняя граница ожидаемых лет жизни в данных возрастах, поскольку в России наблюдается тенденция быстрого по мировым масштабам увеличения продолжительности жизни. Так, в среднем за последние десять лет этот показатель ежегодно увеличивался у мужчин на 0,6 года, у женщин — на 0,4 года.