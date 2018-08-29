"Новатэк" на ВЭФ подпишет соглашение о создании комплекса СПГ на Камчатке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 авг – РИА Новости. Рамочное соглашение между "Новатэком", правительством Камчатского края и Минвостокразвития по строительству комплекса по перевалке сжиженного газа на полуострове планируется подписать в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдёт во Владивостоке в сентябре, сообщил РИА Новости зампред краевого правительства Юрий Зубарь.
"На ВЭФ-2018 действительно планируется подписание рамочного соглашения между правительством Камчатского края, Минвостокразвития и "Новатэком". Оно предусматривает координацию действий сторон в реализации инвестпроекта, в том числе по получению инвестором статуса резидента территории опережающего развития "Камчатка", — отметил Зубарь.
"Принципиальное решение о выделении ПАО "Новатэк" территории под реализацию инвестпроекта уже принято, в настоящее время завершаются работы по установлению границ и постановке на кадастровый учет соответствующего земельного участка", — добавил зампред камчатского правительства.