"Новатэк" на ВЭФ подпишет соглашение о создании комплекса СПГ на Камчатке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 авг – РИА Новости. Рамочное соглашение между "Новатэком", правительством Камчатского края и Минвостокразвития по строительству комплекса по перевалке сжиженного газа на полуострове планируется подписать в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдёт во Владивостоке в сентябре, сообщил РИА Новости зампред краевого правительства Юрий Зубарь.

Ранее сообщалось, что "Новатэк" планирует построить на Камчатке терминал по перевалке и хранению СПГ. Объём частных инвестиций в проект составит порядка 70 млрд рублей, бюджетных – ещё около 40 млрд рублей. Плановый срок запуска первой очереди комплекса – 2022 год. В качестве места строительства обозначена Бечевинская бухта, расположенная в 100 километрах от Петропавловска-Камчатского. СПГ-терминал создаётся в целях развития круглогодичных поставок сжиженного природного газа через Северный морской путь в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

"На ВЭФ-2018 действительно планируется подписание рамочного соглашения между правительством Камчатского края, Минвостокразвития и "Новатэком". Оно предусматривает координацию действий сторон в реализации инвестпроекта, в том числе по получению инвестором статуса резидента территории опережающего развития "Камчатка", — отметил Зубарь.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев по итогам совещания, прошедшего на Камчатке в августе, дал поручение по включению акватории бухты Бечевинская в границы ТОР. Данная работа находится на контроле правительства РФ. Кроме того, уже запущена процедура предоставления инвестору земельного участка.

"Принципиальное решение о выделении ПАО "Новатэк" территории под реализацию инвестпроекта уже принято, в настоящее время завершаются работы по установлению границ и постановке на кадастровый учет соответствующего земельного участка", — добавил зампред камчатского правительства.