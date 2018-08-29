Американский аналитик объяснил, как США подрывают гегемонию доллара

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Своей активной санкционной политикой США могут вынудить другие страны создать альтернативную финансовую систему, что приведет к концу гегемонии доллара на мировой арене, пишет директор Института анализа глобальной безопасности Гэл Лафт в статье для CNBC.
Кроме того, США включил в черный список тысячи лиц, близких к правительствам этих стран, и теперь им закрыт доступ к глобальной финансовой системе.
Такие действия уже привели к тому, что все эти правительства и поддерживающие их богатые бизнесмены достигли критической массы и объединили усилия по созданию параллельной финансовой системы. Если они преуспеют, то позиции США на мировой арене серьезно пострадают, считает Лафт.
Помимо этого, одним из основных факторов мирового лидерства США является уникальный статус доллара как мировой резервной валюты. По прогнозам аналитика, будущее американской валюты будет решаться на мировых рынках сырья, особенно нефтяном, где нефть продается только за доллары.
Таким образом, считает аналитик, в ближайшее время стоит ожидать частые атаки на гегемонию доллара, а одна из главных битв за мировое лидерство США развернется на рынке энергоносителей. А гигантский госдолг США, растущий со скоростью триллион долларов в год, может значительно ускорить процесс.
"Любая успешная попытка отделить торговлю сырьем от доллара будет иметь каскад последствий не только для привычной нам мировой экономической системы, но и для позиций Америки за рубежом", — подводит итог Лафт.