Американский аналитик объяснил, как США подрывают гегемонию доллара

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Своей активной санкционной политикой США могут вынудить другие страны создать альтернативную финансовую систему, что приведет к концу гегемонии доллара на мировой арене, пишет директор Института анализа глобальной безопасности Гэл Лафт в статье для CNBC.

По словам аналитика, активное введение санкций и торговых ограничений по различным поводам привело к тому, что США теперь находятся в состоянии экономической войны с каждой десятой страной мира. Сюда относятся Россия, Иран, Китай, КНДР, Венесуэла и другие. Общее население этих стран превышает два миллиарда человек, а совокупный ВВП составляет свыше 15 триллионов долларов.

Кроме того, США включил в черный список тысячи лиц, близких к правительствам этих стран, и теперь им закрыт доступ к глобальной финансовой системе.

Такие действия уже привели к тому, что все эти правительства и поддерживающие их богатые бизнесмены достигли критической массы и объединили усилия по созданию параллельной финансовой системы. Если они преуспеют, то позиции США на мировой арене серьезно пострадают, считает Лафт.

Помимо этого, одним из основных факторов мирового лидерства США является уникальный статус доллара как мировой резервной валюты. По прогнозам аналитика, будущее американской валюты будет решаться на мировых рынках сырья, особенно нефтяном, где нефть продается только за доллары.

Среди противников санкционной политики США появилось очень много экспортеров нефти, и они считают, что их продукция не должна оцениваться в долларах и продаваться в долларах, добавляет Лафт. В частности, Китай предпочитает покупать нефть у Анголы, газ из России, уголь из Монголии за юани, что сокращает потери сторон при обмене валют на доллары. Кроме того, Россия выразила желание торговать с Турцией без долларов, а страны БРИКС и вовсе хотят создать экономику без участия доллара.

Таким образом, считает аналитик, в ближайшее время стоит ожидать частые атаки на гегемонию доллара, а одна из главных битв за мировое лидерство США развернется на рынке энергоносителей. А гигантский госдолг США, растущий со скоростью триллион долларов в год, может значительно ускорить процесс.

"Любая успешная попытка отделить торговлю сырьем от доллара будет иметь каскад последствий не только для привычной нам мировой экономической системы, но и для позиций Америки за рубежом", — подводит итог Лафт.