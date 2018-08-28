Аксенов назвал необходимую сумму для полной газификации Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости. Республике Крым для полной газификации понадобится примерно 40 миллиардов рублей, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Аксенов подчеркнул, что уровень газификации республики составляет 74%.

"План практически до 2022 года мы выверили. Общая потребность в деньгах на то, чтобы газифицировать все населенные пункты, — около 40 миллиардов рублей, по предварительным данным. Плюс-минус, какие-то могут быть еще варианты", — сказал Аксенов в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".

Кроме того, Аксенов подчеркнул, что в республике есть весь необходимый запас газа для стабильного прохождения предстоящего отопительного сезона.

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