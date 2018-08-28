Гройсман рассказал, когда госдолг Украины снизится до приемлемого уровня

КИЕВ, 28 авг — РИА Новости. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что ему понадобятся 10 лет, чтобы снизить государственный долг до приемлемого уровня.

Ранее премьер сообщил, что Украине нужно погасить 33 миллиарда долларов госдолга в ближайшие пять лет. По его словам, обслуживание госдолга ежегодно обходится Украине в 5% от ВВП.

"Наше правительство имеет четкую стратегию по уменьшению государственного долга. Ее реализация требует около 10 лет. Мы справимся с задачей, каждый год долг будет уменьшаться. Не верьте тем, кто обещает улучшение уже сегодня", — заявил Гройсман на совещании с украинскими послами во вторник.

Ранее в августе украинское правительство утвердило стратегию управления госдолгом, цель — снизить его уровень к ВВП до 49% к концу 2020 года.