"Газпром нефть" в первом полугодии 2018 года на 20% увеличила продажи масел

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Оператор бизнеса масел "Газпром нефти" — "Газпромнефть — смазочные материалы" — в первом полугодии текущего года увеличил продажи продукции на 20% до 319 тысяч тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба "Газпром нефти".

"При этом реализация различных типов масел премиум-класса составила почти половину объема — 143 тысячи тонн. Продажи масел флагманского бренда G-Energy также выросли и достигли 24,4 тысяч тонн", — говорится в пресс-релизе.

По данным пресс-службы, объем реализации продукции за рубежом в первом полугодии 2018 года вырос на 13% — до 110 тысяч тонн относительно аналогичного периода 2017 года. Компания вышла на новые рынки — начались поставки в Танзанию и Сингапур.

Смазочные материалы производства "Газпром нефти" сегодня доступны потребителям в 75 странах мира. Продукцию под брендами G-Energy, G-Profi, Gazpromneft и Gazpromneft Ocean используют индустриальные и сельскохозяйственные предприятия, судоходные компании, а также рядовые автовладельцы в Италии, Венгрии, Греции, Египте, Китае, Индии, Колумбии и др.

В России за первое полугодие реализовано 210 тысяч тонн продукции, что на 23% превышает прошлогодние показатели.

"Ключевым показателем эффективности нашей деятельности служит рост продаж продукции премиум-класса, в том числе за рубежом. Наращивание международного присутствия является одним из приоритетов работы компании. Мы изначально ставили себе цель стать серьезным игроком отрасли и сегодня мы обладаем всеми ресурсами для вхождения в ТОП-10 поставщиков смазочных материалов на мировом рынке", — сказал генеральный директор "Газпромнефть — смазочных материалов" Александр Трухан, слова которого цитирует пресс-служба.