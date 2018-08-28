Сербская NIS выплатила акционерам дивиденды за 2017 год

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Сербская компания NIS (НИС), подконтрольная "Газпром нефти", выплатила акционерам дивиденды за 2017 год в размере 25% чистой прибыли по МСФО, которые были утверждены в конце июня на Совете директоров компании, сообщает пресс-служба "Газпром нефти".

По итогам прошлого года чистая прибыль компании составила 27,8 миллиарда динаров (около 280 миллионов долларов), увеличившись на 80% по отношению к показателю 2016 года.

"Право на получение дивидендов имеют все акционеры, зарегистрированные в Центральном реестре, депо и клиринге ценных бумаг в качестве владельцев акций на День акционеров 11 июня 2018 года. На День акционеров число акционеров компании "НИС" составило 2 099 432. Компания "Газпром нефть" является владельцем 56,15% акционерного капитала НИС, 29,87% акций находятся в собственности Республики Сербия. Остальные акции принадлежат гражданам страны, сотрудникам, бывшим сотрудникам и другим миноритарным акционерам. На основании дивидендов, от прибыли за 2017 год в бюджет Республики Сербии НИС выплатит более 2 миллиардов динаров, при этом также Республика Сербия получит доход от налога, уплачиваемого при выплате дивидендов акционерам", — говорится в пресс-релизе.

"Нефтяная индустрия Сербии" (NIS, НИС) — одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. В Сербии компании принадлежит НПЗ с двумя производственными площадками — в Панчево и Нови-Саде, сеть АЗС в Балканском регионе.