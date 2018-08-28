Лавров пообещал прагматичный ответ на новые американские санкции

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Россия отреагирует на санкции Вашингтона в связи с "делом Скрипалей" прагматично и на основе принципа взаимности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Со своей стороны, продолжим действовать спокойно и прагматично, реагируя на все выпады в соответствии с принципом взаимности", — заявил министр в интервью словацкой газете "Правда".

Он отметил, что попытки разговаривать с Россией на языке ультиматумов бесперспективны.

"При этом остаемся открытыми к выстраиванию нормальных взаимоуважительных отношений с Вашингтоном на основе реального учета интересов друг друга", — добавил Лавров.

Очередные санкции США против России вступили в силу в 27 августа по вашингтонскому времени (7.00 мск). Основанием для их введения стали обвинения в адрес России в применении химического оружия в британском Солсбери, где были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Россия эти обвинения отрицает и предлагает совместное расследование инцидента, на которое Лондон не соглашается.

В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что по делу Скрипалей в Форин-офис было направлено около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию и к пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.

Экс-глава британского МИД Борис Джонсон в марте обвинял РФ в отравлении Скрипаля, утверждая, что доказательства вины Москвы "ошеломляющие". Глава секретной лаборатории минобороны Британии позже заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипаль и его дочь. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан в том числе на основании собственных оценок информации.