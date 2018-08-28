РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Валютный манипулятор: Трамп ведет доллар к девальвации

(обновлено: 08:09 28.08.2018)
03900
© AP Photo / Pavel GolovkinПластина для печати сувенирных долларовых купюр с портретом президента США Дональда ТрампаПластина для печати сувенирных долларовых купюр с портретом президента США Дональда Трампа
© AP Photo / Pavel Golovkin

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости, Наталья Дембинская. Курс доллара близок к десятилетним максимумам, и рыночные индикаторы указывают на дальнейший рост. Но уже в среднесрочной перспективе валюта США войдет в длительный период ослабления, предупреждают экономисты. Причина — воинствующая протекционистская политика Дональда Трампа. Почему укреплению доллара вскоре придет конец и как этому способствует американский президент — в материале РИА Новости.

Повышение процентных ставок

Укрепление доллара, казалось бы, говорит об эффективности политики Трампа. Американскую валюту подпитывают ускорение экономического роста, повсеместное снижение налогов и увеличение расходов на оборону.

Но, как указывает профессор международной политической экономики Университета Калифорнии Бенджамин Коэн, экономический курс нынешнего президента США в итоге приведет к значительному ослаблению доллара.

Как поясняет Коэн, доллар укрепляется отнюдь не по фундаментальным причинам, а главным образом за счет повышения процентных ставок в экономике. Сдерживая инфляцию, Федеральная резервная система уже дважды в этом году поднимала процентные ставки. До конца года это произойдет еще дважды и, по прогнозам Morgan Stanley, как минимум дважды — в 2019-м. Повышение ставок побуждает инвесторов перекладывать деньги в доллар, подстегивая спрос на американскую валюту. Инвестиционный капитал стекается в экономику страны буквально со всех уголков земного шара.

© AP Photo / Richard DrewРабота Нью-Йоркской фондовой биржи во время объявления о решении ФРС США поднять учетную ставку. 16 декабря 2015 года
© AP Photo / Richard Drew
Работа Нью-Йоркской фондовой биржи во время объявления о решении ФРС США поднять учетную ставку. 16 декабря 2015 года

Рост дефицита бюджета

Но есть и обратная сторона медали: увеличение дефицита бюджета. "Дешевых денег" в финансовой системе все меньше, государству приходится занимать все больше, платежи на обслуживание огромного 21-триллионного долга растут.

Налоговая реформа Трампа лишь усугубила ситуацию, облегчив жизнь корпорациям и предприятиям, но существенно сократив бюджетные поступления.

Непропорционально высокие госрасходы — топливо для разгорающегося долгового пожара, указывал ранее конгрессмен-республиканец Энди Биггс. Он обратил внимание на то, что бюджетные ассигнования не должны превышать 700 миллиардов долларов, а в 2018-м они уже достигли 1,3 триллиона.

"Страна тратит больше, чем получает, и вынуждена занимать деньги. Структурный дефицит создает "эффект колеи". Думаю, мы движемся к пропасти", — подчеркнул парламентарий.

© AFP 2018 / Karen BleierЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
© AFP 2018 / Karen Bleier
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне

Рост торгового дефицита

Из-за сильного доллара американский экспорт дорожает, а импорт дешевеет, что прямо противоречит цели Трампа — снижению торгового дефицита.

Ссылаясь на дефицит торгового баланса, Трамп ввел пошлины на импорт стали, алюминия и широкий ассортимент товаров из Китая.

"Но, как ни парадоксально, более дорогой импорт также окажет давление на внутренний уровень инфляции, что может заставить ФРС повысить процентные ставки даже быстрее, чем планировалось. Это, в свою очередь, еще больше укрепит доллар и увеличит торговый дефицит, как уже было при Рейгане и Буше", — отмечает экономист.

В январе дефицит внешнеторгового баланса США достиг максимума почти за десять лет — 56,6 миллиарда долларов, а к июню прибавил еще двенадцать миллиардов.

© REUTERS / Brian Snyder/File PhotoКорабль с товарами из Китая в порту Бостона, США
© REUTERS / Brian Snyder/File Photo
Корабль с товарами из Китая в порту Бостона, США

Тенденция отказа от доллара

Экономист указывает и на то, что кратскосрочные движения на финансовых рынках не позволяют судить о реальном положении дел. Куда более значимый ориентир — долгосрочные перспективы валюты на международном уровне. В частности, в качестве инструмента сохранности капитала для иностранных инвесторов и центральных банков.

Президент США Дональд Трамп в Белом доме. 9 апреля 2018
© AP Photo / Evan Vucc
Аварийный сброс: почему Россия вывела деньги из госдолга США

А здесь тенденции для доллара, который десятилетиями считается самым надежным и ликвидным активом в мире, отнюдь не благоприятные. Виной всему — воинственность Трампа, угрожающая привилегированному положению американской денежной единицы. Многие государства уже переходят на альтернативные инструменты расчетов.

Китай убедил Россию принимать юани в качестве оплаты за природный газ и готовит почву для перевода на национальную валюту расчетов за нефть. Другие страны ищут варианты обхода американских санкций против Ирана — например, Индия оплачивает часть поставок иранской нефти товарами, а не долларами.

Параллельно Россия и Китай активно накапливают золото в международных резервах, снижая зависимость от американской валюты. В этих двух странах сосредоточено порядка десяти процентов всего золота на мировом рынке.

"В конце концов доллар окажется обескровлен, неоправданные привилегии и глобальное влияние США испарятся, а все, что ждет страну в долгосрочной перспективе, — непрерывное ослабление валюты и экономический спад", — констатирует Коэн.

© AFP 2018 / StringerБанковский служащий пересчитывает доллары рядом с пачками юаней в городе Хуайбэй, Китай
© AFP 2018 / Stringer
Банковский служащий пересчитывает доллары рядом с пачками юаней в городе Хуайбэй, Китай

В конце августа в интервью Reuters Трамп обвинил Китай и Евросоюз в манипуляциях собственной валютой. Он также заявил, что "не в восторге" от повышения процентных ставок ФРС.

На Уолл-стрит не исключают того, что Трамп сам начнет планомерно ослаблять доллар с целью сокращения торгового дефицита. Об этом в интервью Bloomberg сказал Чарльз Даллара, бывший чиновник Министерства финансов США и один из разработчиков соглашения "Плаза Акокорд" 1985 года о мерах по ослаблению доллара.

Финансист при этом избегает термина "манипулирование", говоря о валютных интервенциях. Но подчеркивает: переход ко все более протекционистской политике и интервенциям подорвет статус доллара в качестве мировой резервной валюты и снизит спрос на американские активы. 

Комментировать
Экономика
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена