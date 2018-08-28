Валютный манипулятор: Трамп ведет доллар к девальвации

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости, Наталья Дембинская. Курс доллара близок к десятилетним максимумам, и рыночные индикаторы указывают на дальнейший рост. Но уже в среднесрочной перспективе валюта США войдет в длительный период ослабления, предупреждают экономисты. Причина — воинствующая протекционистская политика Дональда Трампа. Почему укреплению доллара вскоре придет конец и как этому способствует американский президент — в материале РИА Новости.

Повышение процентных ставок

Укрепление доллара, казалось бы, говорит об эффективности политики Трампа. Американскую валюту подпитывают ускорение экономического роста, повсеместное снижение налогов и увеличение расходов на оборону.

Но, как указывает профессор международной политической экономики Университета Калифорнии Бенджамин Коэн, экономический курс нынешнего президента США в итоге приведет к значительному ослаблению доллара.

Как поясняет Коэн, доллар укрепляется отнюдь не по фундаментальным причинам, а главным образом за счет повышения процентных ставок в экономике. Сдерживая инфляцию, Федеральная резервная система уже дважды в этом году поднимала процентные ставки. До конца года это произойдет еще дважды и, по прогнозам Morgan Stanley, как минимум дважды — в 2019-м. Повышение ставок побуждает инвесторов перекладывать деньги в доллар, подстегивая спрос на американскую валюту. Инвестиционный капитал стекается в экономику страны буквально со всех уголков земного шара.

© AP Photo / Richard Drew Работа Нью-Йоркской фондовой биржи во время объявления о решении ФРС США поднять учетную ставку. 16 декабря 2015 года © AP Photo / Richard Drew Работа Нью-Йоркской фондовой биржи во время объявления о решении ФРС США поднять учетную ставку. 16 декабря 2015 года

Рост дефицита бюджета

Но есть и обратная сторона медали: увеличение дефицита бюджета. "Дешевых денег" в финансовой системе все меньше, государству приходится занимать все больше, платежи на обслуживание огромного 21-триллионного долга растут.

Налоговая реформа Трампа лишь усугубила ситуацию, облегчив жизнь корпорациям и предприятиям, но существенно сократив бюджетные поступления.

Непропорционально высокие госрасходы — топливо для разгорающегося долгового пожара, указывал ранее конгрессмен-республиканец Энди Биггс. Он обратил внимание на то, что бюджетные ассигнования не должны превышать 700 миллиардов долларов, а в 2018-м они уже достигли 1,3 триллиона.

"Страна тратит больше, чем получает, и вынуждена занимать деньги. Структурный дефицит создает "эффект колеи". Думаю, мы движемся к пропасти", — подчеркнул парламентарий.

Рост торгового дефицита

Из-за сильного доллара американский экспорт дорожает, а импорт дешевеет, что прямо противоречит цели Трампа — снижению торгового дефицита.

Ссылаясь на дефицит торгового баланса, Трамп ввел пошлины на импорт стали, алюминия и широкий ассортимент товаров из Китая.

"Но, как ни парадоксально, более дорогой импорт также окажет давление на внутренний уровень инфляции, что может заставить ФРС повысить процентные ставки даже быстрее, чем планировалось. Это, в свою очередь, еще больше укрепит доллар и увеличит торговый дефицит, как уже было при Рейгане и Буше", — отмечает экономист.

В январе дефицит внешнеторгового баланса США достиг максимума почти за десять лет — 56,6 миллиарда долларов, а к июню прибавил еще двенадцать миллиардов.

Тенденция отказа от доллара

Экономист указывает и на то, что кратскосрочные движения на финансовых рынках не позволяют судить о реальном положении дел. Куда более значимый ориентир — долгосрочные перспективы валюты на международном уровне. В частности, в качестве инструмента сохранности капитала для иностранных инвесторов и центральных банков.

А здесь тенденции для доллара, который десятилетиями считается самым надежным и ликвидным активом в мире, отнюдь не благоприятные. Виной всему — воинственность Трампа, угрожающая привилегированному положению американской денежной единицы. Многие государства уже переходят на альтернативные инструменты расчетов.

Китай убедил Россию принимать юани в качестве оплаты за природный газ и готовит почву для перевода на национальную валюту расчетов за нефть. Другие страны ищут варианты обхода американских санкций против Ирана — например, Индия оплачивает часть поставок иранской нефти товарами, а не долларами.

Параллельно Россия и Китай активно накапливают золото в международных резервах, снижая зависимость от американской валюты. В этих двух странах сосредоточено порядка десяти процентов всего золота на мировом рынке.

"В конце концов доллар окажется обескровлен, неоправданные привилегии и глобальное влияние США испарятся, а все, что ждет страну в долгосрочной перспективе, — непрерывное ослабление валюты и экономический спад", — констатирует Коэн.

© AFP 2018 / Stringer Банковский служащий пересчитывает доллары рядом с пачками юаней в городе Хуайбэй, Китай © AFP 2018 / Stringer Банковский служащий пересчитывает доллары рядом с пачками юаней в городе Хуайбэй, Китай

В конце августа в интервью Reuters Трамп обвинил Китай и Евросоюз в манипуляциях собственной валютой. Он также заявил, что "не в восторге" от повышения процентных ставок ФРС.

На Уолл-стрит не исключают того, что Трамп сам начнет планомерно ослаблять доллар с целью сокращения торгового дефицита. Об этом в интервью Bloomberg сказал Чарльз Даллара, бывший чиновник Министерства финансов США и один из разработчиков соглашения "Плаза Акокорд" 1985 года о мерах по ослаблению доллара.

Финансист при этом избегает термина "манипулирование", говоря о валютных интервенциях. Но подчеркивает: переход ко все более протекционистской политике и интервенциям подорвет статус доллара в качестве мировой резервной валюты и снизит спрос на американские активы.