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Экономика

Экономист рассказал, когда США и Китай ощутят влияние торговой войны

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Обострение отношений США и Китая (174)
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© REUTERS / Jason Lee/File PhotoФлаги Китая и СШАФлаги Китая и США
© REUTERS / Jason Lee/File Photo

ПЕКИН, 27 – РИА Новости. Китай и США начнут ощущать влияние торговой войны лишь через 3-6 месяцев, в настоящий момент сложно оценить масштабы воздействия новых взаимных пошлин на двустороннюю торговлю и экономику двух стран, заявил РИА Новости заместитель главы института американских исследований Китайской академии общественных наук Ни Фэн.

Президент США Дональд Трамп говорит о введении 25% пошлины на импорт товаров из Китая. 31 июля 2018
© AFP 2018 / Saul Loeb
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Торговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля этого года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в этот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров. В минувший четверг США ввели пошлину в 25% на импорт китайских товаров объемом 16 миллиардов долларов. Спустя минуту китайская сторона ввела аналогичные меры.

"Повышенные пошлины КНР и США вступили в силу 6 июля, но ведь торговля — это процесс, это не так, что раз – и сделано, мы не можем за один день 6 июля сразу ввезти в КНР и в США товаров на 50 миллиардов долларов, это будет происходить постепенно. Возможно, после введения пошлин США и Китай ввезли товаров, к примеру, на 1 миллиард долларов, цифры маленькие, и поэтому какого-то особого воздействия пока нет", — сказал Ни Фэн по итогам круглого стола в Пекине, темой обсуждения которого стала торговая война США и КНР.

Ударить по максимуму
© Виталий Подвицкий
Ударить по максимуму

Он пояснил, что "после 3-6 месяцев объемы торговли будут больше, поэтому и влияние (торговой войны – ред.) можно будет ощутить и оценить".

При этом, комментируя недавние двусторонние консультации в Вашингтоне по торговым противоречиям, Ни Фэн отметил, что добиться результатов не удалось в том числе и из-за уровня делегации. В консультациях 22-23 августа участвовали заместитель министра коммерции КНР Ван Шоувэнь и заместитель министра финансов США по международным делам Дэвид Малпасс.

Китайские военные. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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По мнению эксперта, добиться каких-либо результатов в ходе последних консультаций не удалось по причине того, что "чиновники такого уровня не могут обсуждать особо важные вопросы".

Отвечая на вопрос о том, когда можно ожидать устранения трений по торговым вопросам между двумя сторонами, эксперт отметил, что прогнозировать сложно, но "китайская сторона не хочет торговой войны, чем раньше она прекратится, тем лучше".

Торговые войны США
© Инфографика
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