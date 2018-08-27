Экономист рассказал, когда США и Китай ощутят влияние торговой войны

ПЕКИН, 27 – РИА Новости. Китай и США начнут ощущать влияние торговой войны лишь через 3-6 месяцев, в настоящий момент сложно оценить масштабы воздействия новых взаимных пошлин на двустороннюю торговлю и экономику двух стран, заявил РИА Новости заместитель главы института американских исследований Китайской академии общественных наук Ни Фэн.

Торговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля этого года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в этот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров. В минувший четверг США ввели пошлину в 25% на импорт китайских товаров объемом 16 миллиардов долларов. Спустя минуту китайская сторона ввела аналогичные меры.

"Повышенные пошлины КНР и США вступили в силу 6 июля, но ведь торговля — это процесс, это не так, что раз – и сделано, мы не можем за один день 6 июля сразу ввезти в КНР и в США товаров на 50 миллиардов долларов, это будет происходить постепенно. Возможно, после введения пошлин США и Китай ввезли товаров, к примеру, на 1 миллиард долларов, цифры маленькие, и поэтому какого-то особого воздействия пока нет", — сказал Ни Фэн по итогам круглого стола в Пекине, темой обсуждения которого стала торговая война США и КНР.

Он пояснил, что "после 3-6 месяцев объемы торговли будут больше, поэтому и влияние (торговой войны – ред.) можно будет ощутить и оценить".

При этом, комментируя недавние двусторонние консультации в Вашингтоне по торговым противоречиям, Ни Фэн отметил, что добиться результатов не удалось в том числе и из-за уровня делегации. В консультациях 22-23 августа участвовали заместитель министра коммерции КНР Ван Шоувэнь и заместитель министра финансов США по международным делам Дэвид Малпасс.

По мнению эксперта, добиться каких-либо результатов в ходе последних консультаций не удалось по причине того, что "чиновники такого уровня не могут обсуждать особо важные вопросы".

Отвечая на вопрос о том, когда можно ожидать устранения трений по торговым вопросам между двумя сторонами, эксперт отметил, что прогнозировать сложно, но "китайская сторона не хочет торговой войны, чем раньше она прекратится, тем лучше".