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Экономика

Вступили в силу новые санкции США против России

Сюжет:
Санкции в отношении России (6980)
(обновлено: 14:58 27.08.2018)
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© РИА Новости / Михаил КутузовПерейти в фотобанкДоллары СШАДоллары США
© РИА Новости / Михаил Кутузов
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Сегодня в 00:00 по вашингтонскому времени (07:00 мск) в силу вступили новые антироссийские санкции США.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Ответ на санкции США не обязательно будет зеркальным, заявил Рябков
Утверждается, что Соединенные Штаты больше не могут оказывать какую-либо помощь России по закону от 1961 года, кроме срочной гуманитарной помощи, поставок сельхозпродукции и продуктов питания. Также американские поставщики не смогут продавать в Россию оружие и товары двойного назначения, кроме необходимых для сотрудничества в космосе и обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. России также откажут в "любых кредитах, кредитных гарантиях и другой финансовой поддержке" со стороны любого американского учреждения, говорится в документе.

В Вашингтоне пояснили, что новые санкции связаны с обвинениями в адрес Москвы в якобы применении химического оружия в британском городе Солсбери 4 марта, когда были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Россия открыто закупает высокотехнологичную продукцию

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Финляндии Саули Ниинистё в Сочи. 22 августа 2018
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Путин назвал новые американские санкции бессмысленными
Невзирая на санкции, Россия планомерно проводит политику импортозамещения, а высокотехнологичную продукцию успешно закупает на открытом рынке, сообщил РИА Новости министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

"По электронной компонентной базе мы находимся под ограничениями уже многие годы, если не сказать десятилетия. Мы на открытом рынке приобретаем ту продукцию, которую невозможно замещать в одночасье <…> Что касается микроэлектроники размером 28 нанометров и менее, то мы на сегодняшний день заказываем эту продукцию у крупных фабрик Юго-Восточной Азии, где нет тех ограничений, которые мы имеем со стороны Соединенных Штатов Америки", — сказал министр.

США защищают свои торговые интересы

Банкноты номиналом 1000 рублей. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Рубль выдержит давление санкций "имени Скрипаля", считают аналитики
Заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа (СР) уверен, что давление объясняется лишь стремлением США защитить свои торговые интересы.

"Эта санкционная политика направлена не на защиту какой-то там демократии либо чего-то там еще выдуманного, а на защиту собственных интересов. При этом такие выгодные взаимодействия, как в сфере космоса, в сфере авиации, поставка определенных материалов, определенного оборудования, изделий, выгодных США, будут сохраняться, потому что им это выгодно", — сказал Чепа РИА Новости.

Парламентарий подчеркнул, что ограничения вводят против тех стран, которые пытаются отказаться от доллара. Он также обратил внимание на то, что не было приведено ни одного существенного доказательства причастности России к "делу Скрипалей".

Коллега Чепы по комитету Госдумы по международным делам, первый зампред комитета Дмитрий Новиков (КПРФ), комментируя ситуацию с санкциями, призвал создавать сильную и независимую экономическую систему внутри страны, чтобы внешние силы не могли наносить ей ущерба.

"Они рассчитывают на то, что эти санкции сработают, на то, что эти санкции нанесут определенный экономический ущерб. И, действительно, такой ущерб может быть нанесен российской экономике <…> Важно сейчас сосредоточиться на экономическом развитии, на определении того отставания, которое имеется, на создании независимой финансовой системы, на запуск промышленного, сельскохозяйственного производства. И только в этом случае мы сможем рассчитывать на то, что никакие санкции нам могут быть не страшны", — пояснил депутат.

Санкции не нанесут ущерба

Первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров выразил уверенность, что новые санкции США не нанесут никакого ущерба ни в оборонной ни в финансовой сферах. Москва адекватно ответит на новые ограничения, заявил сенатор.

"Новые американские санкции не смогут нанести ущерб нашей оборонной отрасли. Да и в сфере финансов тоже. Ограничительные меры вводят запрет на финансирование проектов, связанных с Россией. Но никто давно таким кредитованием не занимается <…> Мы должны реагировать на все это совершенно спокойно", — пояснил Джабаров.

Отравление в Солсбери

В начале весны в Британии отравили бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Это вызвало серьезный международный скандал. Лондон обвинил в произошедшем Москву, Россия это категорически отрицает.
Москва настаивает на совместном расследовании, но ее запросы остаются без отклика. Российским представителям также не дают доступ к пострадавшим.

Экс-глава британского МИД Борис Джонсон, обвиняя Россию, называл "доказательства" ее вины "ошеломляющими", но позже выяснилось, что подтверждений этому нет.

Пострадавшие уже выписались из больницы, Юлия заявляла о намерении вернуться на родину.

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Экономика
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Александр Бахтин
"В ответ на этот ультиматум мы покроем их всех матом", санкции против России, в том или ином смысле, идут уже чуть не 300 лет... вот только класть мы хотели на них и их санкции, Россия как жила, так и будет жить. пройдет еще немного времени - все они на коленях будут валяться перед Россией.
15:25
27.08.2018
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nemova49
А мы и не заметили!
15:18
27.08.2018
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Георгий Свистоплясов
Сколько пользы впереди от очередных бесполезных санкций! Ах! Душа радуется за Россиюшку!
15:12
27.08.2018
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