Правительство решило повысить акцизы на бензин с 1 января 2019 года‍

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Козак в интервью РБК рассказал о повышении акциз на бензин и дизельное топливо с января 2019 года.
По словам Козака, акцизы восстановят "в тех объемах, которые планировались с 1 июля 2018 года".
При этом представитель вице-премьера Илья Джус напомнил, что их снизили на две и три тысячи рублей на тонну соответственно в июне, а также отменили повышение на 700 рублей на тонну в июне.
Цены на топливо
Однако Козак не ожидает, что повышение акциз приведет к значительному росту цен на топливо. По его мнению, правительство сможет принять определенные меры для сдерживания стоимости.
Вице-премьер также заверил, что если этот способ не сработает, то кабмин может прибегнуть к такому инструменту, как временное введение экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты. Он также отметил, что такой метод приведет к снижению потенциальных доходов, однако, по словам Козака, сами нефтяники отнеслись к такому инструменту с пониманием.
В арсенале правительства должен быть такой рычаг влияния на рынок", — сказал вице-премьер.
18.7%Более десяти тысяч рублей
33.2%От пяти до десяти тысяч
33.4%До пяти тысяч
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Акцизы на топливо
Изначально ожидался рост акцизы на бензин и дизельное топливо до 11,892 тысячи и 8,258 тысячи рублей на тонну соответственно с июля. Однако весенний скачок цен на нефтепродукты вынудил правительство снизить акцизы, поскольку с середины апреля бензин в среднем по стране стал дороже 40 рублей за литр, в июне же — дороже 43 рублей.