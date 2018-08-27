Правительство решило повысить акцизы на бензин с 1 января 2019 года‍

Заправка автомобиля на одной из автозаправочных станций. Архивное фото

Заправка автомобиля на одной из автозаправочных станций. Архивное фото

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Козак в интервью РБК рассказал о повышении акциз на бензин и дизельное топливо с января 2019 года.

Он отметил, что акцизы вырастут на 3,7 тысячи и 2,7 тысячи рублей за тонну на бензин и дизельное топливо соответственно.

По словам Козака, акцизы восстановят "в тех объемах, которые планировались с 1 июля 2018 года".

При этом представитель вице-премьера Илья Джус напомнил, что их снизили на две и три тысячи рублей на тонну соответственно в июне, а также отменили повышение на 700 рублей на тонну в июне.

Цены на топливо

Однако Козак не ожидает, что повышение акциз приведет к значительному росту цен на топливо. По его мнению, правительство сможет принять определенные меры для сдерживания стоимости.

"Одновременно с понижением таможенных пошлин и повышением налога на добычу полезных ископаемых предусматривается отрицательный акциз для нефтеперерабатывающих предприятий, который должен выполнить миссию рыночного инструмента сдерживания внутренних цен на топливо", — подчеркнул Козак.

Вице-премьер также заверил, что если этот способ не сработает, то кабмин может прибегнуть к такому инструменту, как временное введение экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты. Он также отметил, что такой метод приведет к снижению потенциальных доходов, однако, по словам Козака, сами нефтяники отнеслись к такому инструменту с пониманием.

В арсенале правительства должен быть такой рычаг влияния на рынок", — сказал вице-премьер.

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Акцизы на топливо

Он также пообещал, что никакого скачка цен не произойдет, поскольку правительство намерено применять различные инструменты, чтобы не допустить подобного.

Изначально ожидался рост акцизы на бензин и дизельное топливо до 11,892 тысячи и 8,258 тысячи рублей на тонну соответственно с июля. Однако весенний скачок цен на нефтепродукты вынудил правительство снизить акцизы, поскольку с середины апреля бензин в среднем по стране стал дороже 40 рублей за литр, в июне же — дороже 43 рублей.