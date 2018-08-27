Минэнерго предлагает поддержать инвестпроекты в угольной промышленности

14:1527.08.2018
(обновлено: 14:17 27.08.2018)
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КЕМЕРОВО, 27 авг — РИА Новости. Минэнерго РФ предлагает оказывать государственную поддержку инвестиционным проектам в угольной промышленности, заявил глава ведомства Александр Новак в ходе заседания комиссии по вопросам стратегии развития ТЭК в понедельник.
"По нашему мнению, целесообразно оказать государственную поддержку инвестиционному процессу в угольной отрасли. В этой связи предстоит шире использовать для инвестиционных проектов в угольной промышленности механизмы территорий опережающего социально-экономического развития, свободного порта Владивосток, специальных инвестиционных контрактов", — сказал министр энергетики.