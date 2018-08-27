СУЭК оборудовала в Красноярске системой подсветки два культурных объекта

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Сибирская угольная энергетическая компания оборудовала в Красноярске — столице одного из ведущих шахтерских регионов России, отметившей в минувшие выходные дни 390-й день рождения — уникальной системой светодинамической подсветки знаковые культурные объекты — Большой концертный зал Красноярской краевой филармонии (БКЗ) и прилегающий к площади БКЗ Вантовый мост имени Виноградова, соединяющий центр Красноярска с зоной активного отдыха — островом Татышев, сообщает пресс-служба СУЭК.

© Фото : пресс-служба СУЭК © Фото : пресс-служба СУЭК

"Оба объекта имеют несколько режимов подсветки, включая повседневный и праздничный. На мосту кроме монтажа осветительных элементов строители также выполнили покраску и восстановление поврежденных металлических ограждений, а также замену дорожного покрытия. Таким образом, теперь одни из ключевых объектов культурно-развлекательной инфраструктуры Красноярска объединены не только территориально — смонтированная подсветка объединяет их в единый светодинамический ансамбль", — говорится в пресс-релизе.

"На самом деле мы все ощущаем себя красноярцами, ощущаем себя сибиряками. Именно поэтому все мы — угольщики, энергетики, металлурги — объединились и занялись "непрофильной" для нас деятельностью — благоустройством города, его освещением, и хотим сделать все возможное, чтобы Красноярск стал еще более красивым, более благоустроенным, современным городом", — сказал заместитель генерального директора — Директор по связям и коммуникациям АО "СУЭК" Сергей Григорьев, комментируя участие компании в благоустройстве Красноярска.

В пресс- службе также отметили, что СУЭК продолжает работу над обустройством светодинамической подсветки еще одного объекта в Красноярске — музейного центра "Площадь Мира", крупнейшей в Сибири презентационной площадки современного искусства и одного из культовых культурных мест города.