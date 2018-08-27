Около 40 компаний представят Россию на энергофоруме в Пекине

КЕМЕРОВО, 27 авг — РИА Новости. Первый российско-китайский энергетический бизнес-форум планируется провести в Пекине в ноябре, Россию будут представлять порядка 40 компаний, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Первый форум планируется провести в ноябре текущего года в Пекине. Знаю, что с российской стороны уже выразили заинтересованность в участии около 40 компаний. Представительная делегация ожидается и со стороны наших китайских друзей", — сказал Путин на заседании комиссии по вопросам стратегии развития ТЭК.

Президент напомнил, что договоренность на высшем уровне о создании такой площадки была достигнута в июне этого года, в ходе его визита в КНР.

"Уверен, эта площадка позволит расширить сотрудничество наших стран, найти новые направления для взаимных инвестиций, для запуска перспективных проектов в сфере энергетики", — добавил глава российского государства.