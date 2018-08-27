Мадуро разрешил венесуэльцам хранить сбережения в "петро" и золоте

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил, что жители страны теперь смогут делать накопления в криптовалюте "петро" и золоте.

"Народ Венесуэлы получит доступ к покупке "петро" как в валюте межнационального обмена в стране…, чтобы покупать вещи в интернете, чтобы оплачивать поездки за рубеж и… чтобы делать сбережения", — написал Мадуро в Twitter.

Президент представил две разновидности золотых слитков, которые будут доступны для продажи населению.

"У нас уже есть тысячи слитков золота, их будет миллионы, чтобы народ Венесуэлы мог делать сбережения. Я представляю два вида слитков в рамках плана создания национальных накоплений: слитки весом 1,5 и 2,5 грамма", — объяснил он.

По словам Мадуро стоимость слитка весом 1,5 грамма будет составлять 3,7 тысячи боливаров, 2,5-граммовый обойдется покупателю в 6,3 тысячи боливаров.

Глава государства также объявил о создании министерства внутренней торговли.

Ранее Мадуро говорил, что с 20 августа в Венесуэле будут ходить две валюты — боливар и "петро". При этом старые деньги также пока остаются до момента их исчезновения. При этом суверенный боливар будет привязан к "петро". Центральный банк начнет публиковать официальные цифры привязки боливара к "петро" каждый день.

Венесуэла 20 февраля выпустила обеспеченную нефтью криптовалюту "петро", став первой страной с собственной криптовалютой, которая поддерживается запасами нефти.