МОСКВА, 27 авг — РИА Новости/Прайм. С января будущего года акцизы на бензин и дизельное топливо вырастут на 3,7 тысячи и 2,7 тысячи рублей за тонну соответственно, сообщил вице-премьер Дмитрий Козак в интервью РБК.

По его словам, акцизы восстановят "в тех объемах, которые планировались с 1 июля 2018 года".

"Их снизили на 2 и 3 тысячи рублей на тонну в июне и отменили повышение на 700 рублей на тонну в июле. В январе восстановят", — пояснил РИА Новости представитель вице-премьера Илья Джус.

При этом Козак не ожидает серьезного роста цен на топливо из-за повышения акцизов, поскольку правительство сможет принять ряд мер для их сдерживания.

"Одновременно с понижением таможенных пошлин и повышением налога на добычу полезных ископаемых предусматривается отрицательный акциз для нефтеперерабатывающих предприятий, который должен выполнить миссию рыночного инструмента сдерживания внутренних цен на топливо", — заявил вице-премьер.

Он отметил, что если этот способ не сработает, то у правительства остается такой инструмент, как временное введение экспортной пошлины и на нефть и нефтепродукты.

"Несмотря на то, что возможное использование такого инструмента приведет к снижению потенциальных доходов, нефтяники с пониманием к этому отнеслись. В арсенале правительства должен быть такой рычаг влияния на рынок", — добавил Козак.

Вице-премьер заверил, что никакого скачка цен не произойдет.

"Во всяком случае, будем применять весь тот набор инструментов, который есть у правительства, чтобы этого не произошло", — подчеркнул он.

Планировалось, что акцизы на бензин и дизельное топливо с июля вырастут до 11,892 тысячи и 8,258 тысяч рублей на тонну соответственно. Однако весной начался резкий рост цены на нефтепродукты: с середины апреля бензин в среднем по стране стал дороже 40 рублей за литр, а в начале июня — уже дороже 43 рублей. Для решения проблемы правительство с июня снизило акцизы на бензин на три тысячи рублей, на дизельное топливо — на две тысячи рублей и не стало повышать их на семьсот рублей с июля.