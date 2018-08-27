Вступили в силу новые американские санкции против России

ВАШИНГТОН, 27 авг — РИА Новости. В Вашингтоне в 00:00 вступили в силу новые санкции против России. Меру анонсировали на прошлой неделе, основанием послужил мартовский инцидент в Солсбери.
"Госдепартамент установил, что Российская Федерация использовала химическое оружие в нарушение международного права <…> против собственных граждан", — говорится в опубликованном в пятницу документе.
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил, что санкции США против России будут оставаться в силе до тех пор, "пока не будут определенные изменения в поведении России".
Что запретили
Также США прекращает лицензирование российских госкомпаний на экспорт оружия и продукции двойного назначения. Здесь тоже есть исключения – товары, необходимые для сотрудничества в космосе и обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.
Еще одним пунктом нового пакета стал отказ в кредитовании со стороны любой американской организации.
Не исключено, что в ноябре введут второй пакет санкций, связанных также с инцидентом в Солсбери. Ожидается, что он будет "более жесткий".
Реакция России
Владимир Путин не раз называл подобные ограничения бессмысленными, а "язык санкций в отношении Москвы" — контрпродуктивным.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что санкции уже "стали рутиной". "Конечно, новый виток санкций ничего кроме дополнительной напряжённости не принесет, это очевидно", — уточнила она.
Кроме того, слова Болтона о "поведении России" в России охарактеризовали как циничную и тупиковую позицию. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий подчеркнул, что Москва не изменит своего курса под давлением "санкционной дубинки из-за океана".
Ничего нового
Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев считает, что новые меры не несут в себе ничего принципиально нового.
"Те ограничения, которые там есть, они уже давным-давно действуют ещё с советских времен. Никто нам никогда не продавал никакой продукции военного назначения, никто нам никогда не продавал передовые технологии, это всё давным-давно уже было введено под ограничения, — уточнил он.
При этом эксперт уточнил, что настораживает "обоснование и невыполнимость этих ультимативных требований". Он также выразил уверенность, что второй пакет тоже будет реализован.
Отравление в Солсбери
В начале весны в Британии отравили бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Это вызвало серьезный международный скандал. Лондон обвинил в произошедшем Москву, Россия это категорически отрицает.
Москва настаивает на совместном расследовании, но ее запросы остаются без отклика. Российским представителям также не дают доступ к пострадавшим.
Экс-глава британского МИД Борис Джонсон, обвиняя Россию, называл "доказательства" ее вины "ошеломляющими", но позже выяснилось, что подтверждений этому нет.
Пострадавшие уже выписались из больницы, Юлия заявляла о намерении вернуться на родину.