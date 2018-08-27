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Вступили в силу новые американские санкции против России

Сюжет:
Санкции в отношении России (6976)
(обновлено: 11:22 27.08.2018)
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© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фотоЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File

ВАШИНГТОН, 27 авг — РИА Новости. В Вашингтоне в 00:00 вступили в силу новые санкции против России. Меру анонсировали на прошлой неделе, основанием послужил мартовский инцидент в Солсбери.

"Госдепартамент установил, что Российская Федерация использовала химическое оружие в нарушение международного права <…> против собственных граждан", — говорится в опубликованном в пятницу документе.

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил, что санкции США против России будут оставаться в силе до тех пор, "пока не будут определенные изменения в поведении России".

Что запретили

Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе
© REUTERS / Denis Balibouse
Подъемная сила: почему санкции против России не работают
Новые санкции запрещают любую помощь Москве со стороны Вашингтона. Исключение может составить срочная гуманитарная поддержка, продукты питания, сельскохозяйственные товары.

Также США прекращает лицензирование российских госкомпаний на экспорт оружия и продукции двойного назначения. Здесь тоже есть исключения – товары, необходимые для сотрудничества в космосе и обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.

Еще одним пунктом нового пакета стал отказ в кредитовании со стороны любой американской организации.

Не исключено, что в ноябре введут второй пакет санкций, связанных также с инцидентом в Солсбери. Ожидается, что он будет "более жесткий".

Реакция России

Владимир Путин не раз называл подобные ограничения бессмысленными, а "язык санкций в отношении Москвы" — контрпродуктивным.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что санкции уже "стали рутиной". "Конечно, новый виток санкций ничего кроме дополнительной напряжённости не принесет, это очевидно", —  уточнила она.

Кепка с надписью Make America Great Again у здания Белого дома в Вашингтоне, США. 2 августа 2018
© REUTERS / Brian Snyder
"Адские санкции" против России: аналитики США назвали победителя
Ее коллега — замминистра иностранных дел Сергей Рябков — напомнил, что ответить на действия Вашингтона можно по-разному. Реакция может быть зеркальной, симметричной, асимметричной. Кроме того, не исключено расширение собственных списков подсанкционных политиков.

Кроме того, слова Болтона о "поведении России" в России охарактеризовали как циничную и тупиковую позицию. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий подчеркнул, что Москва не изменит своего курса под давлением "санкционной дубинки из-за океана".

Ничего нового

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев считает, что новые меры не несут в себе ничего принципиально нового.

"Те ограничения, которые там есть, они уже давным-давно действуют ещё с советских времен. Никто нам никогда не продавал никакой продукции военного назначения, никто нам никогда не продавал передовые технологии, это всё давным-давно уже было введено под ограничения, — уточнил он.

При этом эксперт уточнил, что настораживает "обоснование и невыполнимость этих ультимативных требований". Он также выразил уверенность, что второй пакет тоже будет реализован.

Отравление в Солсбери

В начале весны в Британии отравили бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Это вызвало серьезный международный скандал. Лондон обвинил в произошедшем Москву, Россия это категорически отрицает.

Москва настаивает на совместном расследовании, но ее запросы остаются без отклика. Российским представителям также не дают доступ к пострадавшим.

Экс-глава британского МИД Борис Джонсон, обвиняя Россию, называл "доказательства" ее вины "ошеломляющими", но позже выяснилось, что подтверждений этому нет.

Пострадавшие уже выписались из больницы, Юлия заявляла о намерении вернуться на родину.

Введение санкций против России и ответные шаги
© Инфографика
Введение санкций против России и ответные шаги
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Экономика
Комментарии
5 пользователей оставили 5 комментариев
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gosdep.2018
Владимир Путин не раз называл подобные ограничения бессмысленными............... Ага , только вот народу пояса затянули по полной программе , пенсионный возраст поднимают , придумывают новые налоги , растут тарифы и цены , видимо он имел ввиду себя и своё окружение (денежных мешков ) .
10:45
27.08.2018
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Андре
Ух МЫ вам ответитим, а Мы вам ноту протеста выдвиним :)
11:07
27.08.2018
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