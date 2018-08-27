Новые санкции США против России вступили в силу

ВАШИНГТОН, 27 авг — РИА Новости. Санкции США против России, посвященные инциденту в Солсбери, вступили в силу в 00:00 по вашингтонскому времени (7.00 мск).

Соответствующее распоряжение госдепартамента США размещено в пятницу в Федеральном регистре и официально опубликовано на выходных. "Распоряжение вступает в силу 27 августа", — говорится в документе.

В соответствии с санкциями должна быть прекращена любая американская помощь России по закону об иностранной помощи 1961 года, "кроме срочной гуманитарной помощи, продуктов питания и иных сельскохозяйственных продуктов".

Госдеп перестанет выдавать лицензии на экспорт российским госкомпаниям американских оружия и продукции двойного назначения, за исключением экспорта, необходимого для сотрудничества в космосе и коммерческих орбитальных запусков, а также продукции, необходимой для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации. Возможны также другие отдельные исключения, однако установлена "презумпция отказа" в соответствующих экспортных лицензиях.

Всем американским учреждениям также запрещено предоставлять "любые кредиты, кредитные гарантии и другую финансовую поддержку".

Второй, более жесткий пакет этих санкций может быть введен в ноябре: запрет в этом случае может затронуть кредитование российских юрлиц, экспорт и импорт товаров.

Позиция России

Президент России Владимир Путин ранее назвал новые санкции контрпродуктивными и бессмысленными. При этом он выразил надежду, что США осознают провальность такой политики, и тогда Москва с Вашингтоном перейдут к сотрудничеству в нормальном режиме.

Замминистра иностранных дел Сергей Рябков, в свою очередь, отметил, что ответ Москвы не обязательно будет зеркальным. Он пояснил, что на санкции можно отвечать симметрично, асимметрично, можно расширять собственные списки подсанкционных политиков.

Инцидент в Солсбери

Основанием для введения санкций стали обвинения в адрес России в применении химического оружия в британском Солсбери, где были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Россия эти обвинения отрицает и предлагает совместное расследование инцидента, на которое Лондон не соглашается.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что по делу Скрипалей в Форин-офис было направлено около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию и к пострадавшим россиянам, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.