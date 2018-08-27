МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Минэкономразвития предложило поделить Россию на 14 макрорегионов, об этом сообщает "Коммерсантъ".

Данная инициатива была представлена в проекте "Стратегии пространственного развития", который планируется внести на рассмотрение кабинета министров в сентябре этого года.

Создание новых макрорегионов будет отражать сложившиеся социально-экономические, а не административные связи между регионами страны, пишет издание. К двум существующим макрорегионам — Северокавказскому и Дальневосточному — будут добавлены Центральный, Центрально-Черноземный, Южный, Северный, Северо-Западный, Волго-Камский, Волго-Уральский, Уральский, Западно-Сибирский, Южно-Сибирский, Енисейский и Байкальский.

Как отмечает издание, эти макрорегионы будут похожи на существующие федеральные округа, однако "с большим дроблением". Министерство считает, что подобное разделение сможет улучшить условия для межрегионального взаимодействия. При этом в каждый новообразованный макрорегион включат как минимум один крупный центр экономического роста.

Против предложения МЭР, по информации "Коммерсанта", высказался полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, который выступает за создание в Сибири единого макрорегиона, полагая, что в противном случае снизится уровень интеграционных процессов в регионе, а также появятся новые проблемы в развитии сибирских субъектов федерации.

Ранее пресс-служба аппарата Совбеза России сообщила, что стратегия пространственного развития страны, необходимая для социально-экономического развития макрорегионов и субъектов страны, может быть принята уже до конца 2018 года.