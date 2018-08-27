Россиянам начнут присваивать кредитный рейтинг

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Россиянам начнут присваивать кредитные рейтинги, которые будут определяться на основе различных параметров. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал исполняющий обязанности гендиректора Объединенного кредитного бюро Николай Мясников.

В 2019 году, по его словам, вступят в силу поправки в закон "О кредитных историях". Благодаря этому документу банкам станет проще решить, давать ли клиенту займ, а граждане смогут понимать, как они выглядят в глазах кредиторов.

Как пояснил Мясников, балл будет рассчитываться на основании кредитной истории — наличия просрочек, уровня долговой нагрузки, количества запросов на проверку кредитной истории, а также самого "возраста" этой истории.

"Выше балл — ниже риск. По сути, это то же самое, что скоринг, который активно используют кредиторы при принятии решения о выдаче заемщику кредита", — рассказал Мясников.

Он также отметил, что законодательство с 2014 года позволяет формировать такую историю без согласия гражданина.

Глава кредитного бюро выразил уверенность, что такой показатель можно будет использовать в самых разных областях. По его словам, рейтинг пригодится не только банкам и самим заемщикам, но и микрофинансовым организациям, страховым компаниям, нотариусам и даже работодателям. Кроме того, кредитный рейтинг, как сообщил Мясников, будет также учитываться при оформлении страховки КАСКО.

В мае социальная сеть "ВКонтакте" официальным отказалась сотрудничать с Национальным бюро кредитных историй (НБКИ), которое, согласно информации СМИ, собиралось использовать открытые данные о пользователях с целью проверки аккаунтов заемщиков.

Ранее сообщалось, что в октябре 2018 года Сбербанк собирается запустить систему оценки надежности заемщиков по психометрическим моделям или психоскоринг, сейчас эта методика действует в пилотном режиме.