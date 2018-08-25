Украине пришлось занять сотни миллионов долларов под высокий процент

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Минфин Украины разместил облигации внешнего государственного займа на 725 миллионов долларов, об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Бумаги со сроком обращения до 2019 года прошли листинг на Венской фондовой бирже, средства будут направлены в бюджет.
Управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times Эрик Найман на своей странице в Facebook назвал размещение украинских ценных бумаг вынужденным. По его словам, деньги заняты под "нереально дорогой" процент — 9,10-9,15% годовых.
Стратег по развивающимся рынкам Bluebay Asset Management Тим Эш, в свою очередь, отметил в интервью Bloomberg, что заимствование позволит Киеву "протянуть" до получения следующего транша МВФ.
Украина и МВФ
Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. С 2015 по 2017 год Киев получил четыре транша на более чем восемь миллиардов долларов.
Ранее издания VOX Ukraine и Liga.net отметили, что для того, чтобы погасить внешний долг Украины, каждый житель страны должен заплатить 1800 долларов. При этом в ближайшие полтора года Украину ждет пик выплат по долговым обязательствам: правительству предстоит вернуть к концу 2019 года почти десять миллиардов долларов только валютного долга.