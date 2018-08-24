В Тамбовской области началось строительство крупного тепличного комплекса

ТАМБОВ, 24 авг — РИА Новости. В Мичуринском районе Тамбовской области петербургский производитель овощей "Технологии тепличного роста" приступил к реализации масштабного инвестиционного проекта строительства тепличного комплекса оценочной стоимостью более 28 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

По его словам, начался первый этап строительства комплекса: ведутся земляные работы, разрабатываются проекты водопотребления и газоснабжения.

"Реализация проекта будет проходить в три этапа. Первый, включающий в себя строительство теплиц площадью 30 гектаров, планируется запустить к середине 2019 года. Второй — 29 гектаров теплиц — будет реализован в первом квартале 2020 года. Третий этап проекта — еще 29 гектаров теплиц — предполагается завершить в 2021 году", — сказал представитель пресс-службы.

В целом комплекс будет включать в себя 12 производственных отделений, сервисную и сортировочную зоны, рассадное отделение, учебный центр и современный оптово-распределительный центр. В теплицах планируется выращивать томаты, сладкий перец, баклажаны, огурцы, салаты, зелень.

Договоренность о реализации проекта между главой администрации Тамбовской области Александром Никитиным и генеральным директором компании "Технологии тепличного роста" Сергеем Рукиным была достигнута в рамках XXII Петербургского международного экономического форума.

"В Тамбовской области отрасли тепличного овощеводства уделяется особое внимание. Учитывая взятый в стране и регионе курс на импортозамещение, инвестору будет оказана необходимая поддержка в области создания инфраструктуры", — приводит пресс-служба слова Никитина.

В пресс-службе добавили, что на предприятии планируется создание 1,5 тысячи рабочих мест, а с выходом на полную мощность объём производства составит от 50 до 100 тысяч тонн продукции в год.

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