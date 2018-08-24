В Госдуме рассказали о "зашифрованной схеме" для захода инвесторов в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости. Использование криптовалюты позволит иностранным инвесторам без опасений вкладывать средства в крымскую экономику через зашифрованную схему, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Аксаков подчеркнул, схема будут работать только в том случае, если криптовалюта станет законным платежным средством в России.

"Планируется, что все-таки криптоденьги могут появиться на определенном этапе. Конечно, должно быть решение Центрального банка. Эти криптоденьги должны быть привязаны к реальным деньгам. Это не просто какие-то необеспеченные инструменты. Например, на депозит в банке вносится, условно, 10 миллионов рублей. Под эту сумму в обращение выпускаются криптоденьги, зашифрованные деньги и там уже не видно того, кто оперирует этими деньгами", — сказал Аксаков в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".

"Мы рассчитываем, что за счет этого инструмента в будущем, когда получим разрешение, привлечь тех людей, которые опасаются сейчас напрямую вкладываться в Крым, но через зашифрованную схему они могут вложиться в проекты, которые обещают хорошую доходность", — добавил Аксаков.

По его словам, Крым интересен как для азиатских, так и европейских инвесторов.

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