Белоусов оценил возможные инвестиции за счет "сверхдоходов"

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Государство рассчитывает получить от компаний, получивших сверхдоходы от ослабления рубля, примерно 200-300 миллиардов рублей в виде инвестиций в приоритетные проекты, заявил журналистам помощник президента РФ Андрей Белоусов.

Белоусов и первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов в пятницу обсудили с представителями крупного бизнеса стимулирование инвестиций в проекты, соответствующие приоритетам майского указа президента. На встрече было решено создать рабочую группу по инвестициям в общественно значимые проекты, которая определит их перечень, механизмы участия бизнеса и меры господдержки. В группу войдут компании, экспортирующие сырье, за исключением нефти и газа. Их суммарные допдоходы от ослабления рубля Белоусов оценивает в 700 миллиардов рублей.

При этом в его изначальном письме в адрес президента РФ с предложением изъять у экспортеров сверхдоходы от ослабления рубля называлась цифра в 514 миллиардов рублей, рассчитанная по итогам 2017 года. По итогам встречи с бизнесом Белоусов и Силуанов заверили, что налоги повышаться не будут, речь идет лишь об инвестициях, причем в добровольном порядке.

"Пятьсот миллиардов рублей — это некая верхняя граница. Я думаю, реально, если мы миллиардов на 200-300 только за счет этих компаний найдем ресурсов, это будет очень хороший результат", — сказал Белоусов.

Но однозначного понимания, какой могла бы быть эта сумма, нет, отметил он. "И его быть не может, потому что все будет зависеть от того набора проектов, которые будут предложены, от тех мер поддержки и от тех финансовых механизмов, которые за эти полтора месяца (деятельности создаваемой рабочей группы — ред.) будут выбраны", — добавил Белоусов.

Президент РСПП Александр Шохин в свою очередь отметил, что на встрече также шла речь о том, что многие инструменты, заявленные и прописанные в законодательстве для стимулирования инвестиций, сегодня "плохо работают". "Это тоже одна из наших задач — посмотреть, как их оживить реанимировать", — сказал он.