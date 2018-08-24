Белоусов оценил возможные инвестиции за счет "сверхдоходов"

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Государство рассчитывает получить от компаний, получивших сверхдоходы от ослабления рубля, примерно 200-300 миллиардов рублей в виде инвестиций в приоритетные проекты, заявил журналистам помощник президента РФ Андрей Белоусов.
При этом в его изначальном письме в адрес президента РФ с предложением изъять у экспортеров сверхдоходы от ослабления рубля называлась цифра в 514 миллиардов рублей, рассчитанная по итогам 2017 года. По итогам встречи с бизнесом Белоусов и Силуанов заверили, что налоги повышаться не будут, речь идет лишь об инвестициях, причем в добровольном порядке.
"Пятьсот миллиардов рублей — это некая верхняя граница. Я думаю, реально, если мы миллиардов на 200-300 только за счет этих компаний найдем ресурсов, это будет очень хороший результат", — сказал Белоусов.
Президент РСПП Александр Шохин в свою очередь отметил, что на встрече также шла речь о том, что многие инструменты, заявленные и прописанные в законодательстве для стимулирования инвестиций, сегодня "плохо работают". "Это тоже одна из наших задач — посмотреть, как их оживить реанимировать", — сказал он.