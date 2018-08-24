Медведев утвердил "дорожную карту" по развитию конкуренции

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении "дорожной карты" по развитию конкуренции в отраслях экономики, говорится в сообщении правительства.
Основными целями "дорожной карты" являются повышение удовлетворенности потребителей за счет расширения ассортимента товаров, работ, услуг, повышения их качества и снижения цен.
Кроме того, это повышение экономической эффективности и конкурентоспособности хозяйствующих субъектов, в том числе за счет обеспечения равного доступа к товарам и услугам субъектов естественных монополий и государственным услугам, необходимым для ведения предпринимательской деятельности, стимулирования инновационной активности хозяйствующих субъектов, повышения доли наукоемких товаров и услуг в структуре производства, развития рынков высокотехнологичной продукции.
Среди целей "дорожной карты" также стабильный рост и развитие многоукладной экономики, развитие технологий, снижение издержек в масштабе национальной экономики, обеспечение национальной безопасности.