Медведев утвердил "дорожную карту" по развитию конкуренции

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении "дорожной карты" по развитию конкуренции в отраслях экономики, говорится в сообщении правительства.

Документ подготовлен ФАС России в целях реализации национального плана развития конкуренции на 2018-2020 годы. "Дорожная карта" предусматривает развитие конкуренции в сферах образования, строительства, дорожного строительства, телекоммуникаций, информационных технологий, ЖКХ, газоснабжения, электроэнергетики, транспортных услуг, промышленности, реализации нефти, нефтепродуктов и природных ресурсов, в агропромышленном и рыбохозяйственном комплексах, на рынке социальных услуг, на финансовых рынках.

Основными целями "дорожной карты" являются повышение удовлетворенности потребителей за счет расширения ассортимента товаров, работ, услуг, повышения их качества и снижения цен.

Кроме того, это повышение экономической эффективности и конкурентоспособности хозяйствующих субъектов, в том числе за счет обеспечения равного доступа к товарам и услугам субъектов естественных монополий и государственным услугам, необходимым для ведения предпринимательской деятельности, стимулирования инновационной активности хозяйствующих субъектов, повышения доли наукоемких товаров и услуг в структуре производства, развития рынков высокотехнологичной продукции.

Среди целей "дорожной карты" также стабильный рост и развитие многоукладной экономики, развитие технологий, снижение издержек в масштабе национальной экономики, обеспечение национальной безопасности.